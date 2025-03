Celestyal feiert 10-jähriges Jubiläum mit exklusivem „two for one“-Angebot

München – Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens präsentiert Celestyal Cruises (www.celestyalcruises.de) attraktive Jubiläumsangebote. So gilt bei Buchung bis 31. Mai dieses Jahres auf 88 ausgewählten Abfahrten der zypriotischen Kreuzfahrtreederei zwischen April 2025 und März 2027 „two for one“. Dabei reisen zwei Gäste in der Doppelkabinen zum Preis von einer Person.

Zur Auswahl stehen u.a. verschiedene vier- und fünftägige Kreuzfahrten („Iconic Arabia“), die die Celestyal Discovery in diesem Jahr im Persischen Golf unternimmt. Die Routen führen dabei von Abu Dhabi aus nach Dubai, Sir Bani Yas Island, Doha, Khasab und zum ersten Mal nach Ras al Khaimah. Die Preise beginnen bei 618 € für zwei Personen inklusive aller Mahlzeiten, Softdrinks und WiFi.

Das Jubiläumsangebot umfasst auch Fahrten an Bord der Celestyal Journey wie die achttägige Cruise „Desert Days“ ab Dubai oder Doha. Hier liegen die Ab-Preise bei 1.278 € für zwei Personen, inklusive aller Mahlzeiten, Softdrinks, WiFi, Hafengebühren und Trinkgelder.

„Two for one“ gilt zudem auf verschiedenen einwöchigen Kreuzfahrten im Mittelmeer ab/bis Piräus (Athen). Zwei Personen zahlen hier zusammen ab 1.318 €.

Kombiniert werden kann eine Reihe dieser Angebote außerdem noch mit einem Nulltarif für mitreisende Kinder (in derselben Kabine) sowie mit Landausflügen, bei denen ebenfalls die „two for one“-Offerte zum Tragen kommt.

Weitere Informationen und Buchung auf www.celestyalcruises.de sowie in den Reisebüros.

Über Celestyal Cruises

Celestyal Cruises ist eine vielfach ausgezeichnete Reederei für Kreuzfahrten zu den griechischen Inseln und ins östliche Mittelmeer. Das Unternehmen betreibt mit der Celestyal Journey und der Celestyal Discovery zwei Hochseeschiffe.