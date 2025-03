Celestyal Discovery wieder im Einsatz – Premium-Kapazität ausgebaut

München – Die Celestyal Discovery (www.celestyalcruises.de) ist nach einer umfassenden Überholung in Athen während der Wintermonate wieder in Betrieb genommen worden. Das Schiff stach mit 1.360 Gästen von Athen aus zu einer viertägigen Eröffnungsreise der Griechenland- und Mittelmeer-Saison in See. Dabei wurde am 23. März auch Santorin angelaufen. Dies war der erste Besuch eines Kreuzfahrtschiffes nach Aufhebung der von den griechischen Behörden verhängten Einschränkungen.

Mit der jetzt erfolgten Renovierung wurden 47 zusätzliche Kabinen geschaffen: 32 Suiten erweitern die Premium-Kapazität des Schiffes um 52 %, was die wachsende Nachfrage nach dieser Unterkunftskategorie widerspiegelt. Hinzugekommen sind auch 15 Innenkabinen. Die Gesamtkapazität des Schiffes erhöht sich damit um 7,4 %.

Unter den 32 Suiten befinden sich 30 Junior Dream-Suiten mit einer Größe von 25 m² und einem bis zu 5,6 m² großen Balkon sowie zwei Grand Horizon-Suiten, die oberhalb der Brücke platziert wurden und 42 m² groß sind. Sie verfügen über einen separaten Wohnbereich sowie einen großzügigen 15,5 m² großen Balkon.

Zu den weiteren Neuerungen gehört das Restaurant „Smoked Olive“, das allen Suitengästen als exklusiver Speiseraum zur Verfügung steht. Geboten werden hier kostenlose Mahlzeiten und ein optionales À-la-carte-Menü gegen eine geringe Gebühr. Gäste anderer Kabinenkategorien sind je nach verfügbarer Kapazität zum Abendessen willkommen. Später in der Saison wird es auch ein Pop-up-Abendrestaurant „Grill Seekers“ mit einem buchbaren privaten Essbereich geben, das gehobene, regionale Spezialitäten anbietet, die von den Reisezielen des Schiffes inspiriert sind.

Seit Aufnahme der Dicovery in die Celestyal-Flotte im November 2022 hat die Reederei erheblich in das Schiff investiert. So wurden alle Gesellschaftsräume an Bord erneuert, die Kabinen aufgefrischt, die Kaffeebar „Café Nation“ sowie die kostenlosen Restaurants „Pizza Oven“ und „Greek Deli“ hinzugefügt.

Die Celestyal Discovery wird noch bis November vier- und fünftägige Kreuzfahrten mit dem Titel „Iconic Greek Islands“ ab Athen anbieten und dabei Mykonos, Kusadasi, Patmos, Rhodos und Santorin anlaufen. Die Preise beginnen bei 339 Euro pro Person für eine Cosmos-Innenkabine, bei 1.009 Euro pro Person für eine neue Junior Dream-Suite und bei 1.249 Euro pro Person für eine neue Grand Horizon-Suite. In den genannten Preisen sind alle Mahlzeiten, alkoholfreie Getränke, WiFi und Trinkgelder inbegriffen.

Weitere Informationen und Buchung auf www.celestyalcruises.de sowie in den Reisebüros.

Ansprechpartner für Redaktionen:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de

Über Celestyal Cruises

Celestyal Cruises ist eine vielfach ausgezeichnete Reederei für Kreuzfahrten zu den griechischen Inseln und ins östliche Mittelmeer. Das Unternehmen betreibt mit der Celestyal Journey und der Celestyal Discovery zwei Hochseeschiffe.