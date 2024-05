Celestyal Cruises verstärkt Präsenz im Persischen Golf

Im Winter 2025/26 soll mit der Celestyal Discovery ein zweites Schiff zum Einsatz kommen

München – Celestyal Cruises (www.celestyalcruises.de) will das eigene Seereisen-Angebot im Persischen Golf ausweiten. Nachdem die bislang vor allem für Kreuzfahrten durch die griechische Inselwelt bekannte Reederei im Januar darüber informiert hat, in der kommenden Winterersaison erstmals in der Region unterwegs zu sein, ist das Interesse der Celestyal-Kunden an dieser Destination sprunghaft gestiegen. Durch den nun angedachten zusätzlichen Einsatz der Celestyal Discovery in der Wintersaison 2025/26 wird sich die Auswahl deutlich vergrößern.

Aktuell finden sich im geplanten Routing des Unternehmens drei-, vier-, sieben- und 14-Nächte-Kreuzfahrten an Bord der Celestyal Journey zu Zielen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Doha und Katar. Die Termine liegen zwischen November 2024 und März 2025. Eine einwöchige Fahrt ab/bis Doha (Abfahrt am 9. November 2024) ist bereits ab 529 € zu haben.

Freunde des Formel-1-Zirkus haben dabei auch die Möglichkeit, einen „Boxenstopp“ an den Rennstrecken in Katar (1. Dezember 2024) und Abu Dhabi (8. Dezember 2024) einzulegen, steuert die Celestyal Journey die jeweiligen Häfen doch exakt an diesen Terminen an. Eintrittskarten zu den PS-Spektakeln können bei Buchung der entsprechenden Kreuzfahrt erworben werden.

Bei der in der Wintersaison 2025/26 zusätzlich eingesetzten Celestyal Discovery handelt es sich um die einstige AIDA Aura, die nach einer umfassenden Renovierung seit März dieses Jahres für Celestyal unterwegs ist. Das Schiff verfügt über 633 Kabinen, davon 62 mit Balkon, und bietet insgesamt Platz für 1.266 Gäste.

Weitere Informationen und Buchung auf www.celestyalcruises.de sowie in den Reisebüros.

