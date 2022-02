CCI Convention Cities Index veröffentlicht

DRPG ist in vielen Top-Ten Destinationen vertreten

Birmingham, Atlanta und Köln, Standorte der DRP Group (DRPG), zählen zu den zehn populärsten Reisezielen der Welt für internationale Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen. Das ergab die jüngste Studie des Convention Cities Index (CCI) der Northstar Meetings Group. Das jetzt veröffentlichte Update ist die dritte Ausgabe der Studie, nachdem das erste CCI im Jahr 2020 erschien und im Juni 2021 aktualisiert wurde. In diesem Rahmen wird ermittelt, welche Städte sich am besten für die Ausrichtung von Großveranstaltungen eignen. Hierzu berücksichtigt die Studie sechs Standortfaktoren: Ausstellungsflächen, Hotelangebot, durchschnittliche Zimmerpreise, Entfernung zum Flughafen, Sicherheitsaspekte und die Fluganbindung.

Birmingham, Zentrale der DRP Group, rangiert im CCI 2022 auf Platz neun, Köln, wo DRPG im Jahr 2020 seine erste Niederlassung außerhalb von Großbritannien eröffnete, belegt Platz fünf im Ranking, und Atlanta rückte vor von neun auf Platz sieben. Erst Anfang Januar 2022 hatte die Kreativagentur die neue Niederlassung in Atlanta/USA eröffnet und setzt mit der dort gegründeten DRPG America Inc. die globale Expansion des Unternehmens fort.

Bildunterschrift: DRPG Headquarter in Hartlebury/Birmingham (Foto: DRPG)

DRP Group

DRPG ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPG hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester, Belfast und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Irland, den USA und Deutschland vertreten.

