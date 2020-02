Callstel Headset, Bluetooth 5, aptX, 2 HD-Mikrofone

Auch bei starkem Wind verständlich telefonieren

In bester digitaler Qualität telefonieren: dank Bluetooth natürlich kabellos. Die aptX-HD-Technologie überträgt Audiosignale zudem unkomprimiert in voller Bandbreite – für unverfälschten Klang! So macht telefonieren und sogar Musik hören erst richtig Spaß.

Perfekt auch an windigen Tagen: Zwei integrierte HD-Mikrofone sorgen für beste Sprach-Qualität. Gleichzeitig unterdrücken sie störende Windgeräusche. Und das um bis zu 25 dB! So nutzt man das Headset auch, wenn man z.B. mit dem Cabrio unterwegs ist.

Stets sicher und bequem: Denn man hat immer die Hände frei – ob beim Autofahren oder anderen wichtigen Tätigkeiten. Und dank des bis zu 200° rotierenden Mikrofons und Kopfhörers lässt sich das Profi-Headset von Callstel wahlweise im linken oder rechten Ohr verwenden. Die leichte und ergonomische Verarbeitung garantiert dazu hohen Tragekomfort.

Extralange Sprechzeiten: Dank ausdauerndem Akku kann man bis zu 12 Stunden am Stück telefonieren und ist mit bis zu 180 Stunden Stand-by extralange erreichbar.

– Unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

– Mit aptX-HD-Technologie: unterstützt unkomprimierte Übertragung mit bis zu 576 kbit/s für bestes Klangerlebnis

– Hervorragende Sprachqualität: 2 HD-Mikrofone mit Windgeräusch-Unterdrückung um bis zu 25 dB

– Einfache Bedienung über 4 Tasten für Gesprächsteuerung, Lautstärke und Stummschaltung

– Für beide Ohren geeignet: Mikrofon und Ohrhörer um ca. 200° drehbar

– Sicherer Halt dank beidseitig verwendbarem Ohrbügel

– Multipoint-Unterstützung für Verbindung zu 2 Geräten gleichzeitig

– Auto-Connect: verbindet sich automatisch mit Geräten, die bereits einmal gekoppelt waren

– Integrierter LiPo-Akku mit 110 mAh für bis zu 12 Std. Laufzeit bei 50 % Lautstärke und bis zu 180 Std. Stand-by, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Farbe: schwarz

– Maße: 106 x 60 x 27 mm, Gewicht: 18 g

– Headset inklusive 6 Ersatz-Ohrstöpseln (3 Größen in je 2 Ausführungen), USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: 32,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-1835-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1835-1050.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.