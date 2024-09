CADFEM Kick-Off: Studierende üben sich in digitaler Simulation

Interesse galt vor allem der Strömungs- und Strukturmechanik

Amberg / Weiden, 30. September 2024 – Wie funktioniert digitale bzw. virtuelle Simulation? Welche Rolle spielt dabei eine weltweit führende Software wie Ansys, und wie bediene ich sie? Welche Daten müssen wie eingespielt werden, um schnell und effizient zu brauchbaren Ergebnissen zu kommen und diese in der Produkt-Entwicklung nutzen zu können? – Diese und viele weitere Fragen haben Studierende verschiedener Fachrichtungen mitgebracht, als sie am 26. und 27. September an einem Kick-Off-Meeting an der Hochschule Amberg-Weiden teilgenommen haben.

Ziel der drei parallelen Workshops war es, den Studierenden nicht nur die Bedienung der Software zu erklären, sondern auch die dahinterstehenden physikalischen Prinzipien und Prozesse zu vermitteln. In insgesamt 19 Teams haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus ganz Deutschland kamen, unter anderem Berechnungen in den Bereichen Strömungs- und Strukturmechanik erstellt. Anhand konkreter Aufgaben lernten sie, wie sie die Arbeit mit der Simulation am Computer direkt auf eigene Forschungs- und Entwicklungs-Projekte anwenden können.

Die Teilnahme an dem Kick-Off war für die Studierenden kostenlos. Eingeladen hatte die CADFEM Germany GmbH als europaweiter Premium Partner von Ansys. Erfahrene Ingenieure der Firma standen den Teilnehmenden zur Seite, um sie an den beiden Tagen mit der Simulations-Software vertraut zu machen und ihre Fragen zur virtuellen Simulation zu beantworten. Insgesamt fördert CADEFM studentische Projekte und hochschuleigene Teams durch technischen Support und Software-Lizenzen in jedem Jahr mit über drei Millionen Euro.

CADFEM wurde 1985 in Deutschland gegründet und ist heute mit mehr als 600 Mitarbeitenden an weltweit 35 Standorten einer der größten Anbieter von Simulationstechnologie und Digital Engineering. Als Ansys Apex Channel Partner setzt CADFEM auf die führende Technologie von ANSYS. Über die Software hinaus bietet CADFEM Beratung, Simulations-Berechnungen, Automatisierungen und IT-Lösungen bis hin zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produkt- und Prozessoptimierung. Mit über 100 Schulungen, zu denen auch Zertifikats-Lehrgänge gehören, ist CADEM außerdem einer der größten Weiterbildungsanbieter in der Technologie-Branche. Das Unternehmen betreut in Deutschland, Europa und weltweit fast 6.000 Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. www.cadfem.net

