Roland Franz intensiviert Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Mann

Essen – Die Steuerberatungskanzlei Roland Franz & Partner in Essen und Velbert intensiviert die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Peter Mann. In der Vergangenheit wickelte die Kanzlei Betriebsprüfungen und Klageverfahren schon in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Mann ab.

Prof. Dr. Mann ist künftig weiterer Ansprechpartner für komplexe steuerliche Fragestellungen insbesondere in den Bereichen Betriebsprüfungen, Umsatzsteuer, Abgabenordnung und Rechtsbehelfe aller Art. „Mit Prof. Dr. Mann gewinnen wir einen hochqualifizierten und erfahrenen Experten, der unsere Arbeit wesentlich bereichern wird und die Kanzlei auch bei den Themen Bilanzsteuerrecht, Einkommensteuer, Klageverfahren und Steuerstrafverfahren sowie Steuerfahndungsfälle unterstützen wird“, erklärt Steuerberater Roland Franz.

Mehr als 20 Jahre war der Jurist Prof. Dr. Mann in der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen tätig und ist seit seinem Wechsel im Jahre 2022 als Dozent von der Hochschule für Finanzen an die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften als Steuerberater zugelassen. Steuerberater Roland Franz ist davon überzeugt, dass diese Kooperation sowohl für die Kanzlei als auch für seine Mandanten von großem Nutzen sein wird.

Darüber hinaus wird Prof. Dr. Mann wie bisher die Weiterbildung in der Kanzlei betreuen und demnächst auch Mandantentermine wahrnehmen. Seine Professur an der Hochschule behält er bei und wird weiterhin dort lehren, jedoch wird er seine Seminartätigkeit stark einschränken, um mehr Zeit für die Zusammenarbeit mit der Steuerberatungskanzlei Roland Franz & Partner zu haben. „Prof. Dr. Peter Mann bringt eine beeindruckende Expertise in unsere Arbeit ein, auf die wir auch in unserer Außendarstellung hinweisen werden“, kündigt Steuerberater Roland Franz an.

Nach dem Jurastudium an der Ruhr-Universität arbeitete Prof. Dr. Mann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Siegen und trat im Jahr 2002 in die Finanzverwaltung ein, wo er als Sachgebietsleiter in verschiedenen Finanzämtern tätig war. Unter anderem hat er in den Bereichen Betriebsprüfung, Umsatzsteuersonderprüfung und Prozessvertretung vor dem Finanzgericht gearbeitet. Für das Ministerium der Finanzen NRW hat er zudem an diversen Projekten mitgewirkt. 2006 wechselte Prof. Dr. Mann zur Oberfinanzdirektion Münster, wo er als Umsatzsteuerreferent bedeutende Umsatzsteuerfälle betreute und Prüfungsstrategien für die Finanzverwaltung entwickelte. Seit 2010 lehrte er zunächst als Dozent und seit 2017 als Professor für Allgemeines und Besonderes Steuerrecht an der Hochschule für Finanzen. Während dieser Zeit war er 2011 erneut kurzzeitig in der Außenverwaltung beim Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung in Bochum tätig.

Die Kanzlei Roland Franz & Partner in Essen und Velbert ist seit mehr als 40 Jahren die erste Adresse für kompetente Steuerberatung und mehr. Die rund 30 Mitarbeiter der Niederlassungen bieten individuelle, auf die jeweilige Situation angepasste Lösungen. Um für jeden Mandanten möglichst viele Synergieeffekte ausschöpfen zu können, arbeiten in der Kanzlei mehrere Spezialisten zusammen. So profitieren die Mandanten von der Qualifikation und Erfahrung vieler Experten. Denn bei vielschichtigen Problemen kann keine Teillösung, sondern nur eine ganzheitliche Beratung zum Erfolg führen.

Firmenkontakt

Roland Franz & Partner, Steuerberater

Bettina M. Rau-Franz

Moltkeplatz 1

45138 Essen

0201-81095-0



http://www.franz-partner.de

Pressekontakt

GBS-Die PublicityExperten

Dr. Alfried Große

Am Ruhrstein 37c

45133 Essen

0201-8419594



http://www.publicity-experte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.