Busch spendet 3.000 Euro an Frauenberatungsstelle

Das Unternehmen unterstützt die gemeinnützige Organisation seit 2019 regelmäßig. Die Frauenberatungsstelle verwendet das Geld für ihre Präventionsprojekte gegen sexualisierte Gewalt, die unter dem Motto „Mut tut gut“ stehen.

An vier Tagen üben die Teilnehmer der Präventionsprojekte, meist Grundschüler der dritten und vierten Klassen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und persönliche Grenzen zu setzen. Sie erfahren von ihrem Recht, Nein zu sagen und um Hilfe zu bitten. Sie lernen gute Geheimnisse von schlechten zu unterscheiden und Körperteile zu benennen.

„Ziel ist es, den Kindern eine Sprache und Wissen über den Körper zu vermitteln, damit sie in der Lage sind, Grenzverletzungen zu erkennen und zu benennen“, erklärt Stephanie Lais-Maier, Präventionsfachkraft und geschäftsführendes Mitglied der Frauenberatungsstelle.

Musik und Theaterszenen helfen den Kindern dabei, sich selbst besser zu verstehen und sich über ihre eigenen Grenzen und Gefühle klar zu werden.

Die „Mut-tut-gut“-Projekte werden vom Fritz-Berger-Fonds der Stadt Lörrach und des Landkreises Lörrach bezuschusst. „Für alles, was über 25 Projekte hinausgeht, müssen wir weitere Gelder akquirieren. Daher sind wir sehr froh, dass uns die Firma Busch regelmäßig mit einer Spende unterstützt“, so Stephanie Lais-Maier weiter.

2024 konnte die Frauenberatungsstelle Lörrach 35 „Mut tut gut“-Projekte realisieren. Sie fanden überwiegend an Grundschulen, aber auch an Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren statt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der Frauenberatungsstelle, die seit 1992 in Lörrach aktiv ist, liegt in der Unterstützung von Opfern sexualisierter oder häuslicher Gewalt. Sie bietet zudem Opferbegleitung in Strafprozessen und steht auch Menschen zur Seite, die an Essstörungen leiden.

Seit 2019 hat Busch insgesamt 14.700 Euro gespendet, um die Arbeit der Beratungsstelle zu unterstützen.

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions und centrotherm clean solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 19 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Die Busch Group hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

