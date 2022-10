Bunte Farben am CASA Jugendtreff am Stellwerk in Wiesbaden

Beim Graffiti-Workshop mit bofrost* zeigen Kinder große Kreativität

Wiesbaden, im Oktober 2022 – Am CASA Jugendtreff am Stellwerk in Wiesbaden herrscht eine ganz besondere Atmosphäre: Voll konzentriert stehen die Kinder und Jugendlichen mit Schutzanzug und Sprühdose in der Hand an den rund um die Fassade des Jugendtreffs aufgespannten Leinwänden und sprühen ihre eigenen Graffiti-Bilder. Mit viel Einsatz und Einfühlungsvermögen zeigen die vier Graffiti-Künstler Manuel Gerullis, Christian Beck, Oscar Toro und Oguz Sen den Kindern Schritt für Schritt den Weg zum fertigen Graffiti-Kunstwerk – von der Skizze über das Sprayen der Outlines und der Koloration bis zur Ausarbeitung der Details. Der Graffiti-Workshop ist Teil des Spendenengagements von bofrost* zugunsten der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ Gemeinsam mit dem Verein CASA e. V. Centrum für aktivierende Stadtteilarbeit hat das Familienunternehmen von Niederrhein den Workshop unter dem Motto #einfachinspirierend organisiert, um in der bewegten und angespannten heutigen Zeit den Kindern und Jugendlichen Raum zur persönlichen Entwicklung und ein inspirierendes Erlebnis zu schenken. Als Erfrischung zwischendurch gab es eine Eislieferung aus der nächstliegenden bofrost*Niederlassung in Eppstein.

„Als Graffiti-Künstler ist es uns ein Anliegen die Kinder und Jugendlichen zu inspirieren und ihnen die Graffiti-Kultur nahe zu bringen. „Dass bofrost* den Graffiti-Workshop am CASA Jugendtreff am Stellwerk ermöglicht hat, um den Kindern diese Kunstform zu zeigen, ist für alle Beteiligten eine tolle Geschichte“, sagt Manuel Gerrulis, Graffiti-Künstler und Organisator des „Meeting of Styles“-Festivals in Wiesbaden.

bofrost*Spendenengagement 2022: #einfachinspirierend

Seit Unternehmensgründung engagiert sich bofrost* als Familienunternehmen für Kinder und Jugendliche und ist seit 2016 offizieller Partner der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“. Unter dem Hashtag #einfachinspiriend stehen im Zentrum des diesjährigen Spenden-engagements von bofrost* verschiedenste Events und Aktionen für die Kleinsten unter uns, um gerade ihnen in diesen bewegten Zeiten eine Freude zu bereiten und um den Alltag mit bunten Farben, fröhlicher Musik und inspirierenden Erlebnissen zu füllen.

CASA e. V. Centrum für aktivierende Stadtteilarbeit

Seit 1969 engagiert sich der Verein CASA e. V. in dem Wiesbadener Stadtteil „Rheingauviertel“, in den Stadtquartieren „Oberes Rheingauviertel“, „Hollerborn“ sowie „Europa“- und „Künstlerviertel“ für die dort lebenden Menschen aus allen Altersgruppen. Insgesamt engagieren sich rund 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der stadtteilorientierten Gemeinwesenarbeit des Vereins. Das Angebot von CASA e. V. umfasst ein breites Leistungsspektrum, das von allgemeiner Sozialberatung über regelmäßige Gruppen und Projekte für alle Altersgruppen (Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene).

Mitmachen und Miteinander Gutes tun

Weiterer Bestandteil des bofrost*Spendenengagements ist der Verkauf von Spendenprodukten, wie dem bofrost*Genießer-Kalender. Noch bis zur Spendenübergabe beim 27. RTL-Spendenmarathon sammelt bofrost* zusammen mit seinen Kundinnen und Kunden, seinen Mitarbeitenden und seiner Online-Community Spenden für Kinder und Jugendliche in Not. Getrau dem Motto „Miteinander Gutes tun“ kann jeder an der Aktion mitmachen und auch über Social Media soziales Engagement zeigen. So fließt für jede Interaktion auf die Posts von bofrost* und der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ unter dem Hashtag #einfachinspirierend – sei es ein Like, Share oder Kommentar -je 1 Euro in den Spendentopf.

bofrost* steht seit mehr als 55 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 251 Niederlassungen in 12 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 4,3 Millionen Kundinnen und Kunden, davon rund 2,3 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.

Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über dreizehn Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“

Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de

Firmenkontakt

bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG

Anja Pelzer

An der Oelmühle 6

47638 Straelen

02834 707-701

anja.pelzer@bofrost.de

http://www.bofrost.de

Pressekontakt

bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG

Andrea Merkens

An der Oelmühle 6

47638 Straelen

02834 707-727

andrea.merkens@bofrost.de

http://www.bofrost.de

Bildquelle: @ bofrost*