Building Information Modeling – aktuelle Veranstaltungen und Kongresse

Building Information Modeling (BIM) ist längst in aller Munde und hat sich als Methode für modellbasiertes Planen, Bauen und Betreiben von Bauwerken bewährt.

Bis 2020 soll es Standard bei Projekten des öffentlichen Hoch- und Infrastrukturbaus sein. Aktuell wird das Thema noch sehr stark durch die Planung geprägt. Dabei spielt gerade der Bauherr eine zentrale Rolle:

Am 23.06.2020 findet daher in Mainz der BIM-Kongress für öffentliche Auftraggeber statt. Hier wird anhand von Best-Practice-Beispielen gezeigt, wie sich BIM für Bauherren erfolgreich umsetzen lässt.

Die Agenda zur Veranstaltung klingt vielversprechend! Thematisiert werden unter anderem der Einsatz der BIM-Methode bei öffentlichen Neubau- und Sanierungsvorhaben sowie BIM aus dem Blickwinkel des Vertrags-, Planungs- und Vergaberechts.

Die Experten teilen ihre Erfahrungen, die Herausforderungen und Lösungsansätze und diskutieren anschließend gemeinsam über die Potenziale von BIM für Bauherren.

BIM-Kongress für öffentliche Auftraggeber

23.06.2020 in Mainz

Bei der Veranstaltung “Bauherrenkongress: Digital planen, bauen und betreiben” kommen dann private und gewerbliche Bauherren zum Zug. Gleich 20 Experten sind geladen und informieren beispielsweise über den aktuellen Stand zur BIM-Implementierung in Deutschland und deren Herausforderungen. Am Nachmittag haben die Teilnehmer die Wahl zwischen den Schwerpunkten “Infrastrukturbau” oder “Hochbau, Tiefbau und Digitalisierung”.

Bauherrenkongress: Digital planen, bauen und betreiben

01.07.2020 in Karlsruhe

Für alle, die neu in die Thematik BIM einsteigen oder über Grundlagenwissen verfügen, garantiert der kompakte Basis-Lehrgang BIM: Implementierung ins Ingenieur- und Planungsbüro den perfekten Einstieg. Alle Vortragenden stammen aus der Praxis und haben langjährige BIM-Erfahrung. Der zweitägige Lehrgang startet mit der Vermittlung von Grundlagen, Anwendungsformen und rechtlichen Themen und geht am zweiten Tag konkret auf die Einführung im Unternehmen und die damit verbundenen Mehrwerte ein.

Basis-Lehrgang BIM: Implementierung ins Ingenieur- und Planungsbüro

31.03.-01.04.2020 in Ostfildern

13.10-14.10.2020 in Mainz

Firmenkontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

info@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

