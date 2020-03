Gratis-Whitepaper: Nachhilfeinstitut Studienkreis gibt Tipps für die Abschluss-Prüfung

Mit Schokolade den Schulabschluss schaffen

“Ich habe solange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe” ist ein unter Schülerinnen und Schülern beliebter Spruch. Bringt er doch gut auf den Punkt, wie sich Jugendliche fühlen, wenn die Prüfungstermine zum Abitur und zum Mittleren Schulabschluss näher rücken. Das Nachhilfe-Institut Studienkreis hat deshalb unter studienkreis.de/abschlusspruefung ein Gratis-Whitepaper mit vielen nützlichen Tipps zur Prüfungsvorbereitung veröffentlicht. Auch für das Lernen “auf den letzten Drücker” finden sich darin praktische Ratschläge. Hier sind schon einmal vier davon:

– Lernphasen fest im Tagesablauf einplanen und konzentriert nur zum Lernen nutzen. Dabei am besten offline bleiben.

– Pausen nach jeder Lerneinheit einlegen, um das Gelernte im Gehirn zu verankern. Nicht ohne Unterbrechung ein Thema nach dem anderen lernen und nicht zwischen den Themen hin und her switchen.

– Essen und Trinken nicht vergessen. Ausreichend Wasser trinken (mindestens 1,5 Liter pro Tag) und vor allem frisches Obst und Gemüse, Trockenfrüchte und Erdnüsse essen. Das steigert die Leistung des Gehirns dauerhaft. Süßigkeiten wie Schokolade liefern zwar nur kurzfristig Energie, die Glukose darin hilft aber, sich aufzuraffen und zum Lernen zu disziplinieren.

– Am Tag vor einer Prüfung am besten gar nicht mehr lernen. Das könnte zu Frust und Panik führen. Zudem ist der Lerneffekt dann nur noch sehr gering. Besser für ausreichend Schlaf sorgen und von Menschen, die gerne Panik verbreiten, nicht kurz vor der Prüfung verunsichern lassen.

“Viele Jugendliche haben das Gefühl, nicht genügend gelernt zu haben, und gehen angespannt in ihre Klausuren und mündlichen Prüfungen”, sagt Thomas Momotow vom Studienkreis. Zu entspannt in eine Prüfung zu gehen, sei jedoch auch nicht förderlich, so Momotow. Ein mittleres Anspannungslevel sei am besten. Wer allerdings starke Prüfungsangst und Panik verspüre, solle rechtzeitig Rat von einem Schulpsychologen einholen.

Der Studienkreis bietet derzeit spezielle Kurse zur Vorbereitung auf das Abitur und den Mittleren Schulabschluss an. Informationen dazu gibt es telefonisch unter 0800 111 12 12 und im Internet unter studienkreis.de.

