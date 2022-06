Büro- und Gewerbeflächen in der Schweiz zu mieten

Sie haben eine geniale Geschäftsidee – Wir haben die passenden Gewerbeflächen!

Sie haben eine neue Geschäftsidee, suchen neue Räume oder wollen Ihre Firma erweitern? Sprechen Sie mit uns – wir haben die richtige Gewerbefläche für Sie!

Allein in Basel umfasst unser Angebot unter anderem:

– Verkaufs- bzw. Werkstattflächen, 190 m2, oder Gewerbe- bzw. Büroflächen von jeweils 121 m2, 160m2 oder 337 m2, ruhige Lage, Nähe Innenstadt, direkt am Zoo gelegen

– Gewerbefläche von 566 m2 im 4. OG, beste Innenstadtlage, mit Blick über Basel

– Weitere Gewerbeimmobilien: Retail, Office, Werkstatt, Flächen in beliebiger Grösse bis ca. 20.000 m2 auf dem neu entstehenden Areal im Norden von Basel.

Angebote im Kanton Baselland:

– Reinach: Gewerbefläche mit 15 ausgebauten Räume inklusive Kantine mit grossem Entre, teilbare Gesamfläche mit 1.193 m2

– Liestal, Kantonshauptstadt Baselland: Gewerbefläche von 136 m2, in einem geschichtsträchtigen Haus in der Fussgängerzone

– Alternativ ist vielleicht das Gewerbehaus in Aesch etwas für Sie: Gewerbeimmobilie mit Büro-, Fertigung/ Laborflächen und Lager mit insgesamt über 950 m2 freien Flächen.

Weitere Kantone:

– Olten: Innenstadt, Baslerstrasse 46, 170 m2 stehen für Sie im 5. OG bereit

– Solothurn: gegenüber dem Bahnhof, 225 m2 Gewerbeflächen, soeben neu ausgebaut

– Murten, Courgevaux, nahe dem schönen Murtensee: Auswahlmöglichkeit zwischen 7 verschiedenen Gewerbeflächen mit Eignung als Büro, Showroom, Atelier, Lager, Grössen zwischen 33 m2 und 351 m2

– Winterthur: 4 Gewerbeflächen – als Büro oder Praxen geeignet – direkt in der Fussgängerzone, mit Grösse zwischen 71 m2 und 132 m2.

Kommen Sie mit Ihrer Geschäftsidee zu uns – wir machen die Arbeit! Vom ersten Impuls bis zur Schlüsselübergabe kümmern wir uns um Ihr Anliegen, nehmen Ihre Wünsche, Anregungen, Vorschläge entgegen und finden die passende Immobilie für Sie.

Egal, ob Sie sich für eines der hier genannten Objekte begeistern oder sich von den anderen Liegenschaften auf unseren Seiten https://www.erfolgsflächen.ch/ oder https://www.straubundpartner.com inspirieren lassen!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Kontaktaufnahme über eMail!

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

