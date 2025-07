Ob am Strand oder in der U-Bahn: Kurzgeschichten bieten Fantasie, Spannung, Humor und Leidenschaft in kompakter Form.

Für Liebhaber von Meer und Strand: In „Windgeflüster“ (ISBN 978-3-95716-268-7) verfasste die Autorin JuScha farbenfroh und geistreich formulierte Kurzgeschichten und Elfchen, in denen Strand, Wind und Wellen die Kulisse abgeben. Alle 30 Geschichten haben etwas mit der Küste zu tun, mit der Ost- und Nordsee, der Insel Rügen, JuSchas Heimat und Inspirationsort: Der Saisonbeginn mit Strandkorb. Eine modernisierte Fassung der Sage um die Rügener Prinzessin Svanvithe. Der Fund eines wertvolles Stückes Strandgut. Saisonarbeit in Schweden. Möwen und Käfer kommen phantasievoll zu Wort, aber auch die spezielle SMS-Sprache der Jugend, das Herzklopfen bei der ersten Verabredung, ein Schreck beim Pilze-suchen.

Für Fröhliche: In „Kirschblüten-Sushi“ lädt Gerald Gleichmann in 15 Kurzgeschichten zu burlesken Ausflügen in eine scheinbar exotische Welt zwischen Rollator, kulinarische Beinahe-Katastrophe und festlicher Kaffeetafel ein.

Seine Geschichten um das kleine Seniorenheim und seine eigenwilligen Bewohner sind frei erfunden und glänzen doch mit aberwitzigen Einfällen, die manche Ähnlichkeit mit dem wahren Leben erkennen lassen. Komödiantisch skizziert der Erfurter Autor die Charaktere in dieser bunt gemischten Lebensgemeinschaft. Gemeinsam mit dem Direktor und dessen treuer Seele im Sekretariat verstehen es die alten Herrschaften, ihren beschaulichen Alltag gehörig durcheinanderzuwirbeln. Gelegenheiten für Missverständnisse und Verwicklungen gibt es genug: Da geht es um den Versuch, das Seniorenleben kulturell zu bereichern, um die Liebe im Alter, die Gesundheit und eine spontane Vergesslichkeit. Selbstbewusste Originale beharren trotzig auf ihren Standpunkt oder verfügen plötzlich über ungeahnte Kniffe.

Gerald Gleichmann verwandelt seine Fähigkeit der genauen Beobachtung in eine unterhaltsame Lektüre, die nicht erst im Seniorenalter erfreut. Gleiches gilt übrigens für die Verwicklungen zwischen Mann und Frau in „Blumen für Angelika“ (ISBN 978-3-95716-392-9).So schildert der Erzähler eine wahre Odyssee auf der Jagd nach einem Strauß Blumen, nachdem er den Geburtstag der Freundin vergessen hat. Auch in den weiteren 19 Geschichten geht es recht turbulent zu. So manche hinterlistige Tücke des Alltags treibt die Beteiligten zur Verzweiflung. Eifersüchteleien und alle möglichen kleinen Missverständnisse lassen das Zusammenleben von Mann und Frau so oft kompliziert erscheinen.

Für Krimi-Freunde:

In „Der Taschenmesserfall“ (ISBN 978-3-95716-263-2) versammelt Walter-Uwe Weitbrecht zehn kriminalistische Kurzgeschichten aus seiner Heimat Gummersbach und dem Bergischen Land. Er erzählt von unerklärlichen Todesfällen, verzwickten Verbrechen und braven Zeitgenossen, die mit krimineller Energie ein Doppelleben führen. Da ist beispielweise Arne Feddersen: Dem zuverlässigen Arbeiter mit zwanghafter Ordnungsliebe ist kaum zuzutrauen, dass er je in ein Verbrechen verwickelt sein könnte. Drei eigenartige Begegnungen mit Herrn Müller enden fast tödlich. Im Polizeirevier ermitteln Kommissarin Waltraud Rausch und Hinrich Schulte zu einem mysteriösen Sturz von der Staumauer der Brucher Talsperre, in einer Serie von Handtaschen-Diebstählen in Gummersbachs Einkaufsmeile und zu einer verkohlten Leiche im Wald des Lambachtales. Doch nicht immer gibt es eine Leiche – manches Verbrechen ist so geschickt eingefädelt, dass es gänzlich unbemerkt bleibt…

Für Fans des Hintergründigen: Auch für diese hat Walter-Uwe Weitbrecht eine passende Lektüre.

„Das Efeuhaus“ (ISBN: 9783957163875) enthält 16 Kurzgeschichten und ebenso viele Gedichten, in denen Weitbrecht einen Blick auf Menschen, Tiere und Gegenstände wirft und diese ein unerwartetes Eigenleben entwickeln lässt. Der Autor betrachtet sie nämlich aus ungewöhnlichen Perspektiven. Ob Mittelalter oder Zukunft, hinter allen Geschichten steckt eine genaue Beobachtung. Weitbrecht gibt Alltagsbegegnungen und -begebenheiten kuriose und skurrile Wendungen. Etwa ein efeuüberwuchertes Haus oder die alte Schreibmaschine auf dem eigenen Dachboden, Computer-Nerds oder Zeitgenossen mit speziellen Vorlieben inspirieren ihn zu fantastischen Geschichten, in denen sich vielfach auch aktuelle gesellschaftliche Themen wie die Corona-Pandemie, die Klimakrise und das Artensterben spiegeln.

Für Märchen-Freunde: In „Narreng’schichten“ (ISBN 978-3-95716-275-5) gibt der Österreicher Ernst Luger bekannten Märchenfiguren eine Bühne. Er lässt sie auf einem Fest in „Humulusien“ auftreten. So nennt er die kleine Metropole zwischen Himmel und Erde, in der quasi alle Gestalten, die jemals von berühmten Autoren erdacht wurden, zu Haus sind. Dabei stammen Lugers Protagonisten von Autoren klassischer Märchen wie Hans Christian Andersen, Wilhelm Hauff und den Gebrüdern Grimm bis hin zu Verfassern moderner Weltliteratur wie Astrid Lindgren und Antoine de Saint-Exupérie. Die Figuren erzählen den Festgästen ihre neuesten Geschichten oder bizarren Erlebnisse von und mit der Menschheit. Da kommt das tapfere Schneiderlein zu Wort, die Gänsemagd, Frau Holle, Robin Hood, Pinocchio, Sindbad der Seefahrer und viele mehr.

