Brückenfinanzierungen für Technologieunternehmen

Yggdrasil Bridge Finance GmbH bietet überzeugende Lösungen

Die Yggdrasil Bridge Finance GmbH bietet speziell konzipierte Finanzierungslösungen für Technologieunternehmen in der mittleren bis späten Wachstumsphase in Deutschland und Österreich. Dieses innovative Finanzierungsmodell richtet sich an Unternehmen, die auf der Suche nach passgenauen Kapitallösungen sind, um ihre innovativen Technologien weiterzuentwickeln und ihr Wachstum zu beschleunigen.

Brückenfinanzierungen kombinieren Elemente von Fremd- und Eigenkapital, wodurch Unternehmen von den Vorteilen beider Ansätze profitieren können. Diese hybride Form der Kapitalbeschaffung bietet die notwendige Liquidität für Wachstumsinitiativen, ohne dass die Kontrolle über das Unternehmen abgegeben oder bestehende Anteile stark verwässert werden müssen.

Eine Brückenfinanzierung hat üblicherweise eine Laufzeit von 12 bis 24 Monaten und endet mit einer klar definierten Ablösung. Im Fall der Yggdrasil Bridge Finance GmbH erfolgt dies in der Regel über ein Reverse IPO mittels einer Mantelgesellschaft.

Die typischen Kreditnehmer der Yggdrasil Bridge Finance GmbH sind B2B-Technologieunternehmen in der mittleren bis späten Wachstumsphase. Relevante Branchen sind unter anderem Robotik, Software, Mikrosystemtechnik, Künstliche Intelligenz, Nanotechnologie, Life Sciences, Biotechnologie und Clean Tech.

Idealerweise haben diese Unternehmen zwischen 30 und 150 Mitarbeiter. Voraussetzung ist, dass bereits erste Cashflows generiert werden, die durch die Brückenfinanzierung skalierbar sind. Auch Buy-and-build-Strategien, die das organische Wachstum unterstützen, werden als Qualifikationsmerkmal gewertet.

Ein weiterer zentraler Faktor ist die Fähigkeit, die endfällige Finanzierung durch einen anschließenden Reverse IPO abzulösen, wodurch eine langfristige finanzielle Stabilität gewährleistet wird.

