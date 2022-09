Bramble Ski expandiert nach Courchevel 1850 und nimmt für die kommende Wintersaison das Chalet Carat in sein Portfolio an Luxusimmobilien auf

Der Luxus-Chalet-Anbieter Bramble Ski hat für die kommende Wintersaison die Erweiterung seines Portfolios um das Chalet Carat im Skiort Courchevel 1850 angekündigt. Das Chalet Carat liegt in einem der berühmtesten Skigebiete der Alpen und ist Teil des ausgedehnten Skigebiets Trois Vallees. Es bietet zeitlose Unterkünfte für bis zu zehn Gäste, die mit allem Luxus für das ultimative Skierlebnis ausgestattet sind.

Das Chalet Carat ist das neueste Objekt im beeindruckenden Portfolio von Bramble Ski, das sechs der luxuriösesten Skigebiete der Alpen umfasst, darunter Verbier, Zermatt, St. Anton und Meribel. Wie jedes Haus von Bramble Ski wurde auch das Chalet Carat handverlesen, um die höchsten Standards zu erfüllen und den Gästen einen unvergleichlichen Luxus und Komfort zu bieten.

Das Chalet Carat liegt im exklusiven Bellecote-Gebiet des Skigebiets und bietet eine hervorragende Unterkunft für zehn Personen. Der zeitlose alpine Stil des Chalets Carat verbindet die Schönheit der Landschaft durch die raumhohen Fenster und die traditionelle Holzästhetik nahtlos mit den neuesten modernen Einrichtungen wie Swimmingpool, Spa-Bereich und Kinoraum. Jedes Zimmer im Chalet Carat wurde sorgfältig gestaltet, um das ultimative Gefühl von Luxus und Entspannung zu vermitteln. Das beeindruckende Hauptschlafzimmer verfügt über ein Badezimmer aus weißem Marmor, einen Zugang zur Terrasse, bodentiefe Fenster und einen Sitzbereich, um die Aussicht auf die Berge zu genießen, während die anderen Zimmer alle mit schönen weichen Möbeln, einer warmen Holzoptik und Marmorbädern ausgestattet sind.

Für Apres-Ski-Liebhaber gibt es einen beeindruckenden Weinkeller, eine Bar und eine Terrasse, um die Sonnenuntergänge in den Bergen zu genießen, und natürlich ein Spa und einen Innenpool, um die schmerzenden Beine zu entspannen. Das Chalet Carat bietet die Möglichkeit, Freunde und Verwandte auf der Piste zu treffen, und der große Wohn- und Essbereich ist ideal, um den Abend nach einem Tag auf der Piste ausklingen zu lassen. Das Chalet besteht aus drei Doppelzimmern und einem Kinderzimmer für zwei Personen im Haupthaus und einem separaten Apartment für zwei Gäste mit eigener gemütlicher Küche, Wohnbereich und Badezimmer, ideal für eine Großfamilie oder Gäste.

Wie bei allen Bramble Ski-Häusern profitieren auch die Gäste des Chalet Carat vom Bramble Ski-Team, das ihnen vor ihrer Ankunft mit seinem Insider-Wissen über das Skigebiet, die Pisten und natürlich die örtlichen Michelin-Sterne-Restaurants und Geschäfte zur Seite steht, um den Aufenthalt im Skigebiet so angenehm wie möglich zu gestalten.

Bramble Ski beschäftigt qualifizierte Skilehrer, die auch als sachkundige Concierges fungieren, damit die Gäste ihre Fähigkeiten auf den Pisten verbessern können und die besten Dinner-Reservierungen in der Stadt bekommen. Von der Organisation von Aktivitäten für Kinder bis hin zu Überraschungserlebnissen für besondere Anlässe – das Expertenteam von Bramble Ski kümmert sich um alles.

Bramble Ski ist der größte Anbieter für Luxus-Chalets in den Alpen und hat derzeit über 100 handverlesene Immobilien in Frankreich, Österreich und der Schweiz im Angebot. Die exklusiven Chalets befinden sich in den besten Destinationen und an den schönsten Lagen der Alpen: in Verbier, Zermatt, St. Anton, Lech, Meribel und Val d“Isere. Alle Chalets sind in Privatbesitz und werden für einen bestimmten Zeitraum im Sommer und vor allem auch während der Skisaison vermietet. Die Luxus-Unterkünfte werden exklusiv von dem Schweizer Unternehmen betrieben. Zusätzlich zur luxuriösen Ausstattung überzeugt die Gäste der persönliche Service, das hervorragende Essen – Urlauber können die Art der Verpflegung wählen – und die exquisiten Weine. Zur Vermittlung von luxuriösen Chalets im Alpenraum hält die Bramble Gruppe zudem noch die Marken Haute Montagne und Lagom inne. Bramble Ski gehört zum französischen Unternehmen Le Collectionist.

