Brady Safety-Drucker erstellen Sicherheits-, Warn-, Prüf- und Hinweiskennzeichnungen langlebig, normgerecht und effizient – ideal für Industrie, Logistik, Behörden und öffentliche Einrichtungen.

Brady Safety-Drucker bieten Unternehmen eine zukunftssichere Lösung, um Prüfplaketten, Sicherheits-, Warn- und Hinweisschilder selbstständig zu erstellen. Ob in Produktionsbetrieben, Lagerhallen oder öffentlichen Einrichtungen – mit diesen leistungsfähigen Systemen lassen sich Kennzeichnungen schnell und normgerecht umsetzen.

MAKRO IDENT, zertifizierter Brady-Distributor aus dem Münchner Süden, liefert dafür das komplette Sortiment – vom mobilen 1-Farbdrucker bis zum 4-Farbdrucksystem für besonders auffällige Beschilderungen, inklusive dem kompletten Materialsortiment.

Ein Highlight ist der Brady S3700, der mehrfarbig (bis zu 4 Farben) druckt und über eine integrierte Plotfunktion verfügt. Diese ermöglicht das präzise Ausschneiden von Symbolen, Buchstaben und Formen direkt an der Druckkante. So entstehen langlebige Schilder und Rohrmarkierer, die ohne Nachbearbeitung sofort genutzt werden können.

Der Brady BBP85 bietet ebenfalls einen 4-Farbdruck, überzeugt aber vor allem mit seiner großen Materialbreite für besonders breite Schilder und Banner – ideal für Produktionshallen oder Lagerbereiche. Die Modelle M710, S3100 und i3300 sind 1-Farbdrucker mit Abschneidefunktion, die für saubere Etikettenränder sorgen. Während der M710 mobil vor Ort eingesetzt wird, sind der S3100 und i3300 klassische Standgeräte mit PC-Anbindung, wobei der S3100 auch im Stand-alone Betrieb genutzt werden kann.

Für brillante Farbergebnisse stehen die BradyJet InkJet-Drucker J4000 und J7300 bereit. Besonders der J7300 überzeugt mit wisch- und kratzfesten Pigmentfarben und automatischer Materialerkennung. Auch Thermotransferdrucker wie der M710, i3300, S3100, S3700 und BBP85 verfügen über diese Autoerkennung, die Kalibrierung, Druckgeschwindigkeit und Kontrast automatisch einstellt – für schnelle, fehlerfreie Ergebnisse.

Dank langlebiger Materialien sind die Druckergebnisse UV-beständig, chemikalienresistent und witterungsfest. Ob Rohrleitungen, Gefahrstoffhinweise, Bodenmarkierungen oder Fluchtwegsymbole – Brady Safety-Drucker gewährleisten sichere und normgerechte Kennzeichnungen in allen Umgebungen.

Der Customer Service von MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Drucker und Materialien. Zubehör wie Schneideeinheiten, Etikettenspender oder langlebige Farbbänder ist ebenfalls kurzfristig verfügbar. So lassen sich Sicherheitskennzeichnungen effizient umsetzen und gesetzliche Vorgaben zuverlässig einhalten.

