Brady Etiketten für alle Thermotransferdrucker bieten eine große Materialvielfalt für Industrie und Labor. Sonderanfertigungen und ein Lohndruck-Service ergänzen das umfassende Sortiment von MAKRO IDENT.

Brady Etiketten von MAKRO IDENT sind die ideale Lösung für alle handelsüblichen Thermotransferdrucker wie z. B. Zebra, CAB, TSC, Bixolon sowie für alle Brady-Drucker. Das Sortiment umfasst robuste Etiketten für Industrie, Logistik und Labor – entwickelt für höchste Ansprüche an Beständigkeit, Haltbarkeit und Lesbarkeit.

Die Etiketten sind wisch-, kratz- und chemikalienresistent sowie UV-beständig und halten extremen Temperaturen stand. Für spezielle Anwendungen bietet MAKRO IDENT Materialien wie wiederablösbare oder stark haftende Etiketten, selbstlaminierende Varianten, metallisierte Typenschilder, spannungsableitende Etiketten und fälschungssichere Siegel- und Sicherheitsetiketten.

Für den Laboreinsatz stehen Etiketten für Röhrchen, Ampullen, Objektträger und andere Probengefäße bereit. Diese halten Temperaturen von −196 °C in Kryolagerung sowie bis 120 °C im Autoklaven stand. In industriellen Prozessen sind Leiterplatten-Etiketten verfügbar, die Temperaturen bis 300 °C überstehen. Ergänzend gibt es Schrumpfschläuche, Kabelmarkierer und strapazierfähige Anhänger für raue Umgebungen.

Für Thermotransferdrucker mit 76,2-mm-Innenkern sind Etiketten erhältlich, die auf Brady Modelle wie den i7100 abgestimmt sind. Für Desktop-Thermotransferdrucker mit 25,4-mm-Innenkern bietet MAKRO IDENT ebenfalls ein breites Sortiment – kompatibel mit Brady BBP11 und BBP12 sowie Druckern anderer Hersteller.

Das Angebot wird durch Thermotransfer-Farbbänder ergänzt, die auf die jeweiligen Materialien abgestimmt sind und gestochen scharfe Druckbilder liefern. Endlosbänder in verschiedenen Farben ermöglichen variable Etikettenlängen für flexible Kennzeichnungen.

Falls kein Standardformat passt, fertigt MAKRO IDENT Sonderetiketten ab 1.000 Stück individuell nach Größe, Form, Material und Farbe. Zusätzlich steht ein Lohndruck-Service bereit, der fertige Etiketten mit Text, Barcodes, QR-Codes oder Logos liefert.

Der Kundenservice berät bei der Auswahl des passenden Materials, abgestimmt auf Temperaturen, Chemikalien oder Oberflächen. Brady Etiketten und Farbbänder sind sofort verfügbar oder werden kurzfristig produziert – auch für eilige Projekte.

Weitere Informationen:

Etiketten mit Innenkern 76,2 mm: www.makroident.de/brady-etiketten/brady-i7100.html

Etiketten mit Innenkern 25,4 mm: www.makroident.de/brady-etiketten/brady-bbp12.html

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

D-82008 Unterhaching b. München

TEL. 089-615658-28

Ansprechpartner: A. Hentschel

WEB: www.makroident.de