Der Brady M510 Labordrucker ist ein kompakter Drucker für bis zu 250 Etiketten pro Tag. Mit Tastatur, Display und PC-Anbindung druckt er Röhrchen-, Objektträger- und Inventaretiketten zuverlässig.

MAKRO IDENT stellt vor: Der Brady M510 Labordrucker ist einer der beliebtesten Drucker für kleine bis mittlere Druckvolumen. Er wurde speziell für die Anforderungen im Labor entwickelt und überzeugt durch seine kompakte Bauweise, einfache Bedienung und ein umfangreiches Sortiment an Laboretiketten. Mit integrierter Tastatur und Display kann er direkt vor Ort genutzt oder über die Brady Workstation Etiketten-Software am PC betrieben werden.

Vielseitig und praxisnah

Als vielseitiger Etikettendrucker eignet sich der Brady M510 für Labore, die bis zu 250 Etiketten pro Tag drucken möchten – mit Schwankungen nach oben oder unten. Damit ist er ideal für Einrichtungen, die regelmäßig, aber nicht permanent Etiketten benötigen. Der Verzicht auf Bluetooth und WLAN macht den M510 besonders attraktiv für sicherheitsbewusste Labore, die kabelgebundene Verbindungen bevorzugen.

Einfache Handhabung

Ein großer Vorteil ist das benutzerfreundliche Kassettensystem: Etikettenmaterial und Farbband sind in einer Kassette untergebracht. Dies vereinfacht den Wechsel erheblich und sorgt für fehlerfreie Ergebnisse auch ohne Vorkenntnisse. Die automatische Materialerkennung kalibriert den Labordrucker selbstständig und stellt Druckparameter optimal ein. So sparen Labormitarbeiter Zeit und reduzieren Fehlerquellen.

Breites Etikettensortiment

Das Sortiment für den Brady M510 umfasst runde Deckeletiketten, Wickeletiketten für Probenröhrchen, rechteckige Etiketten für Objektträger, Ampullen und Fläschchen sowie Etiketten für Inventar oder Gerätekennzeichnung. Auch Materialien für extreme Bedingungen sind verfügbar, die Temperaturen von −196 °C in Kryolagerung bis +120 °C im Autoklaven standhalten.

Laborfreundliche Ausstattung

Mit der Brady Workstation Software lassen sich Etiketten professionell gestalten. Zahlreiche Vorlagen, Symbole und Sicherheits-Icons wie Biohazard- oder Chemikalienpiktogramme stehen zur Verfügung. Texte, Barcodes und QR-Codes können flexibel integriert werden. Dank seiner kompakten Größe findet der Brady M510 Platz auf jedem Labortisch und kann mit optionaler Halterung sogar am Laborwagen befestigt werden – ideal für den flexiblen Alltag.

Der Kundenservice von MAKRO IDENT unterstützt bei der Auswahl der passenden Materialien und Software. Damit gelingt der Einstieg in die Laborkennzeichnung einfach und sicher.

