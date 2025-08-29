Robuste Etiketten für den Brady M710. Ideal für industrielle Umgebungen, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Außeneinsätze – für dauerhafte und sichere Kennzeichnung vor Ort.

MAKRO IDENT stellt vor: Ein umfassendes Sortiment an hochbeständigen Etikettenmaterialien für den mobilen Brady M710 und BMP71 Etikettendrucker. Die speziell entwickelten Etiketten sind ideal für die industrielle Kennzeichnung unter extremen Bedingungen. Ob in Produktionshallen, im Außenbereich oder in rauen Arbeitsumgebungen – die Etiketten für den Brady M710 und BMP71 bieten eine sichere, normgerechte und langlebige Beschriftung.

Die Materialien wurden so konzipiert, dass sie selbst unter widrigsten Bedingungen zuverlässig haften. Sie widerstehen hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit, Chemikalien, Abrieb und UV-Strahlung. Damit sind sie die erste Wahl für Anlagenkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Lean/5S-Markierungen, Kabel- und Komponentenbeschriftung sowie für permanente Markierungen direkt vor Ort. Auch bei Wartung, Reparatur und Instandhaltung haben sich die Materialien bewährt, da sie täglichen Belastungen problemlos standhalten.

Der Brady M710 ist ein leistungsstarker, tragbarer Etikettendrucker für den industriellen Einsatz. Durch die automatische Materialerkennung und die robuste Bauweise eignet er sich ideal für Techniker, Instandhalter und Sicherheitsverantwortliche. Mit der Brady-Express-Labels-App lassen sich Etiketten direkt am Einsatzort gestalten und ausdrucken – auch ohne PC. Die passenden Etikettenrollen von MAKRO IDENT sind exakt auf das Gerät abgestimmt und gewährleisten reibungslose Druckprozesse ohne Fehldrucke.

Das Sortiment umfasst Etikettenmaterialien wie Vinyl, Polyester, Polypropylen, Nylon und B-593-Warnetiketten. Diese eignen sich zur Kennzeichnung von Maschinen, Werkzeugen, Anlagen, Schaltschränken, Rohrleitungen oder Prüfmitteln. Auch reflektierende, leuchtende und manipulationssichere Etiketten sind verfügbar. Für Energie-, Chemie- oder Lebensmittelindustrie sowie Außeneinsätze gibt es Spezialvarianten mit besonders hoher Beständigkeit.

Ein Highlight sind die selbstlaminierenden Etiketten für die Kabelkennzeichnung. Sie schützen den Aufdruck durch ein transparentes Laminat und sorgen für eine extrem langlebige, abriebbeständige Kennzeichnung – selbst bei intensiver Nutzung oder Reinigung. Zusätzlich bietet MAKRO IDENT Sonderanfertigungen in individuellen Größen, Farben oder Materialkombinationen. So lassen sich auch spezielle Kennzeichnungsaufgaben zuverlässig umsetzen.

Mit dem breiten Sortiment an Etiketten für den Brady M710 und BMP71 können nahezu alle industriellen Kennzeichnungsaufgaben flexibel und effizient umgesetzt werden. Die Etiketten sind sofort verfügbar, qualitativ hochwertig und entsprechen internationalen Standards. MAKRO IDENT berät umfassend bei der Materialauswahl und bietet Unterstützung bei der optimalen Anwendung.

Weitere Informationen zum kompletten Etikettensortiment für den Brady M710 sind zu finden unter: www.makroident.de/brady-etiketten/brady-m710.html