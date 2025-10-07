Die Kraft des Erinnerns: Alte Hasen erinnern sich

Dieses Werk beschäftigt sich mit der Kraft des Erinnerns und der Bedeutung der Erinnerungskultur. Es werden Geschichten und Erinnerungen geteilt, die ein Gefühl von Verbundenheit und Gemeinschaft schaffen. Ein Buch, das dazu ermutigt, die eigene Geschichte zu erkennen und zu würdigen.- Anna Marguerita Schön versammelt im Projekt „Wir alten Hasen“ zehn inspirierende Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur und lässt Leserinnen und Leser an den Reflexionen, Gedanken und Erfahrungen prominenter Journalisten, Künstler und Wissenschaftler teilhaben. So entsteht eine mal poetische, mal humorvolle, immer aber persönliche Liebeserklärung an das Leben, die Gelassenheit vermittelt und Halt gibt.

Was haben der Liedermacher Konstantin Wecker, die Schauspielerin Michaela May, der Kabarettist Willy Astor, der Journalist Heribert Prantl, der Schriftsteller Tilmann Spengler und der Hirnforscher Gerald Hüther gemeinsam? Nicht nur handelt es sich um starke Persönlichkeiten, die seit Jahrzehnten mit ihren Werken das kulturelle Geschehen in ihrer Heimat und darüber hinaus geprägt haben. Gemeinsam mit den Fotografinnen Nomi Baumgart und Isolde Ohlbaum, dem unkonventionellen Seelsorger Rainer Maria Schießler sowie der Publizistin und Moderatorin Anne Devillard gehören sie zu den zehn Autoren des neuen Sammelbandes „Wir alten Hasen“.

Ganz ohne thematische Vorgaben sind unterschiedlichste und teils sehr persönliche Texte entstanden: etwa von Willy Astor, dessen Humor, Musik und Reflexionen so manchen trüben Tag heller machen, oder von Michaela May, die durch ihr filmisches Schaffen, ihre geradlinige, herzliche Art und nicht zuletzt durch ihre berührende Autobiografie Mut macht und inspiriert.

Für die Herausgeberin Anna Marguerita Schön, die seit ihrer Kindheit die Literatur als Lebenselixier entdeckt hat, ist es ein Herzensprojekt, die Lebendigkeit, die sie in Gesprächen und Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten selbst immer wieder erleben durfte, einzufangen und weiterzugeben. Herausgekommen ist eine vielfältige Liebeserklärung an das Leben – mit deren Hilfe zudem konkrete Benefizprojekte unterstützt werden.

Autoren und Herausgeberin spenden für jedes verkaufte Buch und E-Book des Titels „Wir alten Hasen“ 1 Euro. Von den Verkäufen des gleichnamigen Hörbuchs (ab 2. Februar 2026 erhältlich), das von den Autorinnen und Autoren persönlich eingesprochen wird, werden 10 % der Nettoerlöse für karitative Zwecke zur Verfügung gestellt. Diese Gelder gehen direkt an gemeinnützige Initiativen und Hilfsprojekte, die von den Autorinnen und Autoren ausgewählt wurden. So verbindet jeder Kauf Lese- oder Hörgenuss mit Herzensangelegenheit.

Wir alten Hasen – Das Buch

Mut in bewegten Zeiten

Mankau Verlag, 1. Auflage Oktober 2025

Hardcover, farbig, 13,5 × 18,5 cm, 191 Seiten

ISBN 978-3-86374-740-4

15,00 Euro (D) | 15,50 Euro (A)

Die Autoren

Mit Beiträgen von Willy Astor, Nomi Baumgartl, Anne Devillard, Prof. Dr. Gerald Hüther, Michaela May, Isolde Ohlbaum, Dr. Heribert Prantl, Pfarrer Rainer Maria Schießler, Dr. Tilman Spengler und Konstantin Wecker.

Wir alten Hasen – Das Hörbuch

Auch als Hörbuch ab 2. Februar 2026 erhältlich.

1 MP3-CD im Jewelcase mit 8-seitiges Booklet

Gesamtlaufzeit ca. 300 Min.

ISBN 978-3-86374-749-7

UVP 18,00 Euro (D) | 18,50 Euro (A)

Alle Beiträge werden von den Autorinnen und Autoren selbst eingesprochen.

Die Herausgeberin

Anna Marguerita Schön (geb. 1983) lebt bei Murnau am Staffelsee. Bereits in ihrer Kindheit waren das Schreiben und die innige Verbundenheit mit der Natur ihr persönliches Lebenselixier. Zuletzt war sie vier Jahre lang als Redaktionsleiterin eines erfolgreichen Regional- und Lifestylemagazins tätig. Im Frühjahr 2020 fand sie ihr berufliches Zuhause in der Redaktion eines ganzheitlich orientierten Buchverlags.

