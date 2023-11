Ausstellung in der Galerie Bilder Fuchs in Fulda vom 25.11.23 – 20.02.24

„Kreativität hat viel mit Erfahrung, Beobachtung und Vorstellungskraft zu tun, und wenn eines dieser Schlüsselelemente fehlt, funktioniert es nicht“

Bob Dylan, Chronicles: Band Eins

Vor mehr als 15 Jahren wurde die Ausstellung „BOB DYLAN | The Drawn Blank Series“ in den Kunstsammlungen Chemnitz gezeigt. Es war die weltweit erste Museumsausstellung mit Bildern von Bob Dylan. Kuratorin damals war die Direktorin der Kunstsammlungen in Chemnitz, Frau Dr. Ingrid Mössinger.

Frau Dr. Mössinger wird am Samstag, 25.11.2023 um 15:00 Uhr in die Ausstellung einführen und die Geschichte um die Entstehung der „Drawn Blank Series“ erläutern.

Dylan der Folkmusiker, Dylan der Sänger- und Songschreiber, Dylan der Poet, der Jokerman, der Protestsänger, der Heilsbringer und der Verräter der Folkmusik, Dylan der Rockstar Dylan der bildende Künstler. Bob Dylan ist ein wahres Multitalent.

Es ist ein Phänomen unserer Zeit, dass Mehrfachbegabung misstrauisch beäugt wird. Obwohl sie eigentlich der menschlichen Natur seit Urzeiten verbunden ist. Die Ausstellung der Galerie Bilder Fuchs zeigt, dass es Bob Dylan mit seiner so außergewöhnlichen synästhetischen Wahrnehmungsbegabung wie nur wenigen anderen Künstlern gelingt, komplexe Wahrnehmungen und Empfindungen auf mehreren künstlerischen Gebieten zu vermitteln.

In der Ausstellung BOB DYLAN | THE DRAWN BLANK SERIES AND SOME MORE in der Galerie Bilder Fuchs in Fulda werden mehr als 70 Arbeiten -graphische Werke und einige Unikate- aus den vergangenen 15 Jahren gezeigt.

Dylan hat nach dem großen Erfolg seiner ersten Ausstellung 2007/08 in Chemnitz zahlreiche weitere bahnbrechende Werkreihen geschaffen. So z.B. die „Mondo Scripto“ Serie, in denen er zahlreiche seiner erfolgreichsten Songs illustriert, oder „The Asia Series“, „The Brazil Series“ und als wegweisend „The Beaten Path“ – quasi die Erzählung einer Amerikanischen Reise aus dem Tourbus seiner Never Ending Tour.

Die Kunstwerke sind bis einschließlich Samstag, den 20. Januar 2024 in der Galerie Bilder Fuchs in Fulda zu sehen.

Weitere Informationen und Bilder unter www.bilder-fuchs.de

Zum Künstler:

Bob Dylan, eigentlich Robert Allen Zimmerman (geboren am 24. Mai 1941 in Duluth, Minnesota), ist ein US-amerikanischer Singer-Songwriter, Lyriker, Zeichner, Maler und Bildhauer. Er gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. 2016 erhielt er „für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition“ als erster Musiker den Nobelpreis für Literatur.

Nachdem er seine ersten Erfolge als Folkmusiker erzielt hatte, wandte er sich Mitte der 1960er Jahre der Rockmusik zu, schöpfte aber im Laufe seiner Karriere auch aus anderen Musiktraditionen wie Country, Blues, Gospel und dem Great American Songbook. Auch in seiner Malerei bleibt Dylan der großen amerikanischen Tradition verpflichtet.

In sein Werk eingewoben sind Reverenzen auf zahlreiche Personen der amerikanischen und europäischen Musik- und Literaturgeschichte. Sowohl das in der Kombination vielfältiger Traditionslinien sehr eigenständige, erfindungsreiche Werk Dylans als auch seine rätselbehaftete Persönlichkeit führten zu einer umfangreichen kulturellen und geisteswissenschaftlichen Rezeption.

Adresse/Kontakt/Info:

Galerie Bilder Fuchs

Thomas Stock

Abtstor 41, 36037 Fulda

Tel. 0661 – 72343

www.bilder-fuchs.de

Die Kunsthandlung und Galerie Bilder Fuchs ist ein inhabergeführtes Unternehmen seit mehr als einem Jahrhundert.

Unser Leitsatz von Beginn an: Geschmack ist die Kunst, sich auf Kleinigkeiten zu verstehen.

Kunstkauf ist Vetrauenssache und setzt Kompetenz, Erfahrung und Einfühlungsvermögen voraus. Es ist unser Bestreben, durch eine intensive Auseinandersetzung mit unseren Kunden, immer eine persönliche und individuelle Lösung zu finden.

Gerne beraten wir Sie bei dem Aufbau Ihrer privaten Kunstsammlung, bei der Werterhaltung und Konservierung Ihrer Kunstwerke und natürlich auch bei einer anstehenden Auflösung oder Veräußerung Ihrer Objekte.

Kontakt

Galerie Bilder Fuchs

Thomas Stock

Abtstor 41

36037 Fulda

06 6172343



http://www.bilder-fuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.