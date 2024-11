bitbone präsentiert: „Bürogolf trifft Innovation in Automation und IT-Sicherheit“ am 26. November 2024

Würzburg, 15. Oktober 2024 bitbone lädt alle IT-Sicherheitsprofis und Bürogolf-Enthusiasten ein zur einzigartigen Veranstaltung „bitCONNECT. Das Event vereint Bürogolf mit Innovation im Bereich Automation und IT-Sicherheit und findet am 26. November 2024 in Würzburg statt. In der stilvollen Atmosphäre einer historischen Stadtvilla treffen Tradition, Spaß und Fachkompetenz aufeinander, um ein einmaliges Networking-Erlebnis zu bieten.

Die Veranstaltung bringt IT-Sicherheitsexperten, Unternehmer und Entscheider zusammen, um aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich der Cybersecurity und der Automation von IT-Prozessen zu diskutieren – und das alles in einem entspannten Umfeld, in dem das Spiel Bürogolf für eine lockere und kreative Atmosphäre sorgt.

Programm-Highlights:

– Focus-Impulse – Fünf dynamische Kurzvorträge, in denen renommierte Experten ihre Impulse zu aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Bereich Automation und IT-Sicherheit geben.

– Bürogolf-Turnier – Ein unterhaltsames Turnier auf einem speziell gestalteten Bürogolf-Parcours in der Villa. Jeder kann mitmachen. Vorkenntnisse oder Qualifikationen sind nicht erforderlich.

– Exklusives Networking und Austausch – Die Veranstaltung bietet Raum für intensiven Austausch unter Experten. Abseits der Vorträge werden praxisnahe Einblicke und wertvolle Insider-Informationen geteilt, die in keiner offiziellen Präsentation auftauchen.

Eine historische Stadtvilla, der Firmensitz der bitbone, verbindet Tradition mit Modernität und bietet die ideale Kulisse für eine informative und unterhaltsame Veranstaltung. Die Kombination aus historischer Architektur und innovativen IT-Sicherheitslösungen spiegelt den Brückenschlag zwischen bewährten Werten und zukunftsweisenden Technologien wider – eine Symbiose, die auch im Rahmen der Veranstaltung spürbar wird.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 26. November 2024

Ort: bitbone AG, Frankfurter Str. 15, 97082 Würzburg

Zeit: 14:00 – 21:00 Uhr

Die fünf Focus-Impulse im Überblick:

– „Superkräfte für Ihre IT mit Enginsight“ | Lucas Schraa – Sales Engineer, Enginsight GmbH

– „Cyberangriffe bleiben ein Problem – aber nicht Ihres!“ | Christian Theilen – Senior Channel Account Executive, SOPHOS

– “ Moderne IT Automatisierung mit Ansible Automation Platform“ | Götz Rieger – Principal Solution Architect, Red Hat

– „IT-Sicherheit einfach mal machen lassen“ | Pedro da Fonte – Senior Territory Market Manager, ESET

– „Compliance im Griff: Mit Puppet und Co. Zur sicheren IT-Zukunft“ | Volker Rippegather – Account Director DACH & CEE, Puppet

Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.bitbone.de/events/bitconnect-automatisierung-it-security-buerogolf/

Die bitbone AG aus Würzburg ist seit über 20 Jahren ein etablierter IT-Dienstleister und Berater mit Fokus auf IT-Sicherheit und IT-Infrastruktur. Die bitbone bietet maßgeschneiderte Lösungen für mittelständische Unternehmen und Konzern-Organisationen an. Mit einem breiten Portfolio von IT-Security-Lösungen über Managed Services bis hin zu IT-Automation und Cloud-Technologien unterstützt bitbone seine Kunden dabei, ihre IT sicher und zukunftsweisend zu gestalten. Die Mission: IT Sorgenfreiheit durch effiziente und zuverlässige IT-Lösungen.

Firmenkontakt

bitbone AG

Isabel Fries

Frankfurter Straße 15

97082 Würzburg

+49 931 25099310



http://www.bitbone.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.