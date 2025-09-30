Biografie und Führung: Coach gewinnt Excellence Award

Ines Rauscher überzeugt beim 9. int. Speaker Slam mit berührender 9/11-Rede & zeigt: Biografiearbeit ist Schlüssel für souveräne und wirksame Führung.

Führung beginnt mit Selbstreflexion. Diese Botschaft brachte die Wiesbadener Executive Coachin Ines Rauscher beim 9. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden/Niedernhausen mit Nachdruck auf die Bühne – und erhielt dafür den Excellence Award.

Am 11. September 2025 sprach sie über ein Erlebnis, das ihr Leben geprägt hat: ihre Zeit in New York während der Anschläge von 9/11. In nur vier Minuten verband sie persönliche Erfahrung mit einer klaren Erkenntnis für Führungskräfte: Unsere Biografie entscheidet, wie wir führen – ob wir uns selbst im Weg stehen oder aus innerer Klarheit handeln.

Gerade Führungskräfte spüren oft ein Vakuum: Sie tragen Verantwortung, doch selten gibt es vertrauensvolle Ansprechpartner, die helfen, aktuelle Konflikte und Herausforderungen im Kontext der eigenen Geschichte zu entschlüsseln und zu verstehen. Genau diese Brücke baut Rauscher mit ihrer Arbeit.

Sie machte deutlich: Nicht nur traumatische Ereignisse, sondern auch unscheinbare Kindheitsmomente prägen Verhalten und Entscheidungen. Wer sie reflektiert, gewinnt neue Energie, Souveränität und Gestaltungskraft. „Deine Biografie ist kein Schatten – sie ist dein Kompass“, betonte sie vor 150 Teilnehmenden aus 22 Nationen.

Seit über zwei Jahrzehnten begleitet sie europaweit Führungskräfte, Teams und Familienunternehmen. Ihre Stärke liegt in der Verbindung psychologischer, systemischer und spiritueller Ansätze. Mit dem von ihr gegründeten ZENTRUM MENSCH in Wiesbaden hat sie zudem einen Raum geschaffen, in dem die Wirkung von Biografiearbeit direkt erfahrbar wird. Der Coaching Nachwuch wird dort mit einem Gründerstipendium gefördert. „Die Nachfrage an gut ausgebildeten Menschen, die andere in ihrer Entwicklung begleiten, steigt stetig“, so Rauscher. Ergänzend bietet sie Teambuildings mit Pferden sowie Deep O.C.E.A.N.-Profilgespräche, die individuelle Prägungen sichtbar machen, an. Auf diese Weise entstehen Erlebensräume, die tiefe Selbsterfahrung und nachhaltige Entwicklung ermöglichen und den Rahmen bieten, die aktuellen Ereignisse in den Kontext der eigenen Biografie zu setzen.

Der Excellence Award markiert den Auftakt zu einer breiteren Präsenz: am 16. Oktober spricht Ines Rauscher auf der Buchmesse in Frankfurt und 2026 wird sie beim Internationalen Expertenkongress in New York sprechen – ihre erste Rückkehr in die Stadt seit ihrer Abreise im September 2001. Ein symbolträchtiger Meilenstein ihrer eigenen Reise.

Ines Rauscher, Executive Coach und Gründerin des ZENTRUM MENSCH in Wiesbaden, begleitet seit mehr als 20 Jahren Führungskräfte in Europa. Mit Biografiearbeit als Schlüssel zu Klarheit, Authentizität und souveräner Führung stärkt sie Werte und Unternehmenskultur.

Kontakt

Ines Rauscher

Ines Rauscher

Nerotal 18

65193 Wiesbaden

0611-16850358



http://www.ines-rauscher.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.