Bildungsurlaub an fantastischen neuen Seminarstandorten

Für 2025 haben wir viele neue Seminarstandorte (zu Lande und zu Wasser, im In- und im Ausland) entdeckt, die unsere Teilnehmer lieben werden.

Wir, das B.I.E.K. (Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation), sind immer auf der Suche nach besonderen Orten für unsere Bildungsurlaub-Angebote. Unsere Teilnehmer sollen sich schließlich weiterbilden, sich allerdings an den jeweiligen Standorten auch wohlfühlen und obendrein Ruhe und Entspannung genießen.

Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir für 2025 mit vielen schönen neuen Standorten fündig geworden sind:

Paradiesischer Bildungsurlaub an der Nordsee bietet sich beispielsweise im Ferienzentrum Burhave an, welches direkt am Deich gelegen ist und damit zu ausgedehnten Spaziergängen direkt an der Waterkant einlädt.

Wer reif für die Insel ist, der kommt am besten nach Norderney, eine der ostfriesischen Inseln, um dort ein unvergleichliches und unvergessliches Yoga-Seminar zu erleben. Trainingsstunden am Strand inklusive.

Oder – wem die Yoga-Übungen noch nicht schweißtreibend genug sind und wer es lieber richtig warm mag – der reist in das Aphrodite Beach Hotel in Polis Chrysochous auf Zypern. Und kann hinterher von Yoga direkt am Mittelmeer berichten.

Wen es mehr in die Berge zieht, für den wären vielleicht Yoga, Qigong oder ein Resilienztraining beim achtsamen Wandern im Bio-Hotel in Schlanders in Südtirol etwas. Oder ein Yoga-Seminar im Naturhotel Molzbachhof in Kirchberg / Wechsel, welches aufgrund der gelebten Nachhaltigkeit und des aktiven Einsatzes für Natur, Klima und Menschen zu den Change Maker Hotels zählt.

Auch für Freunde des hohen Nordens haben wir etwas gefunden: Auf Öland, der zweitgrößten Insel Schwedens, findet sich die Oase Kollberg Garden. In unmittelbarer Nachbarschaft zum UNESCO Weltkulturerbe und nahe dem Meer gelegen wartet eine ländliche, stressfreie Umgebung auf Sie, die perfekt dazu gemacht ist, um in einem Yoga-Seminar Stress und Anspannung hinter sich zu lassen und stattdessen Ruhe und Entspannung einzuladen.

Wer nicht nur am Wasser, sondern auch gerne darauf unterwegs ist, für den gibt es eine äußerst erfreuliche Nachricht: Neben unserem bekannten Traditionssegler Pegasus (mit dem wir natürlich auch in 2025 wieder in See stechen werden), gibt es zwei neue „an Bord“: Mit den Klippern Avanti und Vriendschap werden wir uns bei Kommunikations- und Resilienztrainings auf das Ijsselmeer und die niederländische Nordsee wagen.

Bei so viel Wasser darf natürlich die Ostsee nicht fehlen: Auf Ummanz, einer Halbinsel von Rügen, findet sich der Ferienhof Rügen inmitten der einmaligen und ruhigen vorpommerschen Boddenlandschaft. In Alleinlage und fernab von Lärm und Hektik des Alltags ist dieser Standort wie geschaffen dafür, eine Woche in einem Yoga-Seminar den Stress hinter sich zu lassen.

Allerdings sind wir nicht nur an der Küste, sondern durchaus auch im Inland zu finden. Wie beispielsweise im Seminarhaus Störitzland, idyllisch am Störitzsee, einem der saubersten Seen in Brandenburg, gelegen. Aufgrund der ruhigen Lage werden hier einige unserer Ausbildungen stattfinden, wie beispielsweise die Ausbildung zum Happiness-Trainer, zum Entspannungstrainer, zum Resilienztrainer und unsere ganz neue Ausbildung zum Natur-Resilienz-Coach. Das Beste daran: All diese Ausbildungen sind auch als Bildungsurlaub anerkannt!

Was darf es also in diesem Jahr als Bildungsurlaub für Sie sein?

Schauen Sie sich ganz in Ruhe auf unserer Website um oder suchen Sie ein passendes Seminar, wenn Sie bereits ein bestimmtes Zeitfenster im Blick haben, in unserem Kurskalender.

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens.

