BetteAir Planungs-Contest Kreative Badideen gesucht

Bette ruft kreative Köpfe auf, ein Walk-in-Duschbad mit BetteAir, der weltweit ersten Duschfliese zu entwerfen. Architekten, Badplaner und auch Studierende haben nun beim “BetteAir Planungs-Contest” die Chance ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ein persönliches Feature auf den Social-Media-Kanälen des Familienunternehmens vor exklusivem Publikum zu gewinnen – und nebenbei auch eine BetteAir.

Mit BetteAir vollendet Bette die Evolution der Duschwanne zu einem Teil des Badbodens und eröffnet nie dagewesene Möglichkeiten in der Badgestaltung. Wie eine herkömmliche Fliese lässt sie sich direkt auf den Estrich kleben und macht so die Duschfläche zu einem integralen Bestandteil des Badbodens und scheint mit ihrer filigranen Formsprache mit diesem zu verschmelzen. Mit einer Auswahl von 31 Farben sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt – egal ob unauffällig, farbenfroh oder kontrastreich.

Zur Teilnahme ist ein Planungsentwurf zum “Walk-in-Duschbad der Zukunft” als PDF, JPG oder PNG gefordert. Auch reale Badprojekte sind gerne gesehen. Der Einsendeschluss ist der 28.06.2021. Eine Jury, in der unter anderem Dominik Tesseraux (Tesseraux & Partner, Potsdam) sitzt, der Designer von BetteAir, wählt aus den Einsendungen die spannendsten, einzigartigsten, zukunftsweisendsten, kreativsten Gestaltungsentwürfe aus. Über den Gewinner entscheidet ab dem 05.07.2021 ein Community Voting auf den Social-Media-Kanälen von Bette. Darüber hinaus ist eine direkte Abstimmung unter betteair.my-bette.com/de/walk-in-to-the-future möglich, wo auch die Planungsdaten und Teilnahmebedingungen zu finden sind.

Bette ist Spezialist für Badelemente aus einem besonderen Material und Herstellungsprozess: Titanstahlplatten werden dabei unter hohem Druck verformt und mit einem dünnen, dem Glas verwandten Überzug veredelt – daher die Bezeichnung “glasierter Titanstahl”. Dieses Verbundmaterial ist für den Lebensraum Bad ideal – es ist hautfreundlich, hygienisch, langlebig und robust.

Das Familienunternehmen Bette wurde 1952 in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) gegründet und hat sich exklusiv auf diesen Fertigungsprozess spezialisiert, der eine fließende Formgebung der Produkte in höchster handwerklicher Präzision ermöglicht. Am Produktions- und Verwaltungssitz sind rund 385 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer ist mit Thilo C. Pahl ein Vertreter der Eigentümerfamilie.

Das Sortiment umfasst Badewannen, Duschflächen, Duschwannen, Waschtische und Badmöbel “Made in Germany”: Unikate, die sich in Farbe und Abmessung variieren lassen und inspirierende Freiräume für die Innenarchitektur des Bades eröffnen. Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Produktion mit Manufakturarbeit, wo sie dem Kundennutzen dient. Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Über 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle werden in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächen-farben angeboten.

Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige, komplett recyclingfähige Produkte. Sie sind entsprechend der Enviromental Product Declaration (EPD) nach ISO 14025 und nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) verifiziert.

