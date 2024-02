Betriebliche Gesundheitsförderung – Mitarbeiter von der FRTG Essen profitieren von 600 Euro jährlich

Die FRTG Steuerberatungsgesellschaft Essen setzt verstärkt auf das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und führt ab sofort eine umfassende betriebliche Gesundheitsförderung ein. Mit einem finanziellen Anreiz von 600 Euro pro Jahr möchte das Unternehmen seine Belegschaft aktiv dabei unterstützen, einen gesunden Lebensstil zu pflegen.

Es wird klargestellt, dass die betriebliche Gesundheitsförderung keine Übernahme der Kosten für individuelle Fitnessstudioverträge der Mitarbeitenden beinhaltet. Stattdessen geht die FRTG Steuerberatung Essen einen innovativen Weg und wird selbst Vertragspartner verschiedener Fitnessstudios. Dadurch erhalten die Beschäftigten Zugang zu einer Vielzahl von Gesundheitskursen, die ihre persönlichen Bedürfnisse und Interessen abdecken.

Die begünstigten Kurse werden gemäß dem Fünften Sozialgesetzbuch festgelegt, wodurch eine gezielte Förderung von Maßnahmen erfolgt, die die physische und mentale Gesundheit der Mitarbeiter stärken.

Zusätzlich zur Kursauswahl besteht die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber den bloßen Mitgliedsbeitrag eines Fitnessstudios bezuschusst. Hierfür bietet FRTG Essen den steuer- und sozialabgabenfreien Sachbezug an. Dieser kann monatlich bis zu 50 Euro betragen und ermöglicht den Mitarbeitenden eine flexible Nutzung, um ihre individuellen Gesundheitsziele zu verfolgen.

Thomas Kuth, Steuerberater und Geschäftsführer FRTG Essen, betont: „Die Einführung der betrieblichen Gesundheitsförderung ist ein Schritt, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter die bestmögliche Unterstützung für ihre Gesundheit erhalten. Wir möchten eine Umgebung schaffen, in der sie ihre Gesundheitsziele individuell verfolgen können.“

Die FRTG Essen bietet darüber hinaus eine Vielzahl von attraktiven Stellen für Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte, Bilanzbuchhalter und Steuerberater an. Das Unternehmen setzt nicht nur auf eine gesunde Work-Life-Balance, sondern auch auf berufliche Entwicklungsmöglichkeiten für seine Mitarbeiter.

Mit dieser Initiative unterstreicht die FRTG sein Engagement für das Wohlbefinden der Mitarbeiter und betont die Bedeutung einer gesundheitsfördernden Arbeitsumgebung. Das Unternehmen ist überzeugt, dass die Investition in die Mitarbeitergesundheit nicht nur positive Auswirkungen auf das individuelle Wohlbefinden haben wird, sondern auch das Arbeitsklima und die Produktivität im Unternehmen nachhaltig stärken wird.

Bildquelle: Depositphotos_153032898_s-2019