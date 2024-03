Besucherrekord beim ELO ECM-Fachkongress 

ELO Digital Office lockt rund 1100 Teilnehmer zur 20. Jahresauftaktveranstaltung in die Liederhalle im Herzen Stuttgarts:

Stuttgart, 08.03.2024 – Mit einer fulminanten Kick-off-Veranstaltung ist der Hersteller von Digitalisierungslösungen ELO Digital Office ins ECM-Jahr 2024 gestartet. Der ELO ECM-Fachkongress fand zum ersten Mal im Event- und Kongresszentrum Liederhalle im Zentrum von Stuttgart statt. Unter dem Motto „Digitale Intelligenz für Ihren Erfolg“ hatten sich rund 1100 Teilnehmer eingefunden. Das Programm hielt Keynotes, Fach- und Best-Practice-Vorträge rund um Digitalisierungstrends bereit – auch im Zusammenspiel mit KI. Bereits am Vortag waren System- und IT-Beratungshäuser zum Partnertag zusammengekommen.



Nach der Begrüßung durch die Moderatoren hieß es Bühne frei für ELO Geschäftsführer Karl Heinz Mosbach mit seiner Keynote „Digital und intelligent in eine erfolgreiche Zukunft“. Dabei erfuhren Besucher, wie künstliche Intelligenz (KI) dazu beiträgt, das Leben zu erleichtern und von monotonen Aufgaben zu entlasten. Die überragende Resonanz auf den Kongress schreibt er der ungebrochenen Nachfrage nach ECM-Lösungen zu, die Unternehmen und Organisationen durch das Einbinden von KI noch größeren Mehrwert rund um die Digitalisierung bieten.

Viel Applaus erntete auch der KI-Experte Prof. Dr. Peter Gentsch. Er beleuchtete in seiner Keynote „Game Changer AI – wie künstliche Intelligenz Unternehmen, Märkte und Marken transformiert“ den Wandel der Arbeits- und Geschäftswelt durch KI.



Nach der Mittagspause setzte sich das Kongressprogramm in drei Sälen fort. Diverse Fachvorträge lieferten geballtes Know-how rund um

• neue Features der Low-Code-Digitalisierungsplattform ELO ECM Suite und der ELO Business Solutions,

• den KI-Einsatz bei ELO,

• das Zusammenspiel der ELO ECM Suite mit Microsoft 365,

• ELO for DATEV für selbstbuchende Unternehmen sowie

• die Möglichkeiten, sich mit der digitalen Rechnungsmanagement-Lösung ELO Invoice auf die E-Rechnungspflicht vorzubereiten.



Darüber hinaus ergänzten Themen wie professionelles Contract-Lifecycle-Management und effizientes Wissensmanagement das Vortragsprogramm. Effizienzsteigerung durch den Einsatz der ELO HR-Lösungen und die enge Verknüpfung mit ERP- und CRM-Systemen rundeten das Spektrum ab.

Parallel dazu teilten renommierte Kunden ihre Erfahrungen mit der ELO Software. Wie sich damit Buchhaltungsprozesse inklusive Workflows und DATEV-Anbindung automatisieren lassen, verrieten die Vertreter des Flughafens Paderborn. Der Sportartikelhersteller JAKO thematisierte dagegen das digitale Rechnungsmanagement mit KI-Support und Anbindung an Microsoft Dynamics 365 Business Central. Beim Personaldienstleister I.K. Hofmann standen digitale Personalakten im Fokus – und bei der LOOKS Film & TV Produktionen GmbH die digitale Verwaltung der Verträge rund um die Bewegtbildproduktionen. Last but not least legte die Stadt Idar-Oberstein dar, wie sich mit elektronischen Akten die Prozesse noch effizienter gestalten lassen.

Zum guten Schluss bildeten die geplante E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich sowie Gesetzesänderungen bei der Betriebsprüfung den Mittelpunkt des Geschehens. Dirk-Peter Kuballa, Sachbearbeiter beim Finanzministerium Schleswig-Holstein und Mitverfasser der GoBD, brachte das Auditorium diesbezüglich auf den neuesten Stand – wie immer gewürzt mit einer Prise Humor.



Mehr als 40 Systemhäuser, IT-Beratungen und Kooperationspartner präsentierten auf dem Kongress in der bislang größten Fachausstellung ihre spezifischen Lösungen anschaulich in Live-Demos. Zudem standen die ELO Business Partner Kunden und Interessenten in Bezug auf ihre individuellen Fragen oder Konstellationen mit Fachexpertise zur Seite.