Michael Mauersberger: Beide Mitarbeiter bringen ein erhebliches Maß an Service- und Kundenorientierung mit

Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte: Neuer Küchenchef und Operations-Manager F&B verstärken das Team

Frankfurt, 1. Juli 2023. Das Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte in Frankfurt am Main begrüßt zwei neue Mitarbeiter im Team: Küchenchef Maximilian Meiß und Operations-Manager F&B Markus Raven. „Ich freue mich, dass beide Mitarbeiter ein erhebliches Maß an Service- und Kundenorientierung mitbringen und hochmotiviert mit neuen Ideen ihre Arbeit im Hotel begonnen haben. Denn um im Wettbewerb zu bleiben, benötigen wir stets geschultes und motiviertes Personal. Dazu gehört auch die ständige Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Das heißt, alle Mitarbeiter sind stets serviceorientiert trainiert, energiegeladen und agieren erfolgreich auf Platz Eins im Sinne unserer Gäste und Kooperationspartner“, sagt Hoteldirektor Michael Mauersberger über die Verpflichtung der neuen Mitarbeiter.

Mit dem erfahrenen Koch Maximilian Meiß verstärkt das Hotel sein kulinarisches Angebot und setzt dabei auf frische und regionale Zutaten. Meiß arbeitete zuvor in renommierten Hotels und Restaurants in Deutschland und trägt jetzt die Verantwortung für die Küche des Hotels. Dabei legt er besonderen Wert auf eine abwechslungsreiche Speisekarte, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Von vegetarischen Gerichten bis hin zu Fleisch- und Fischspezialitäten ist für jeden Gast etwas dabei.

Markus Raven ist der neue Operations-Manager F&B im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte. Auch er bringt viel Erfahrung im gastronomischen Bereich mit. Raven ist verantwortlich für die Organisation, Planung, Logistik und Durchführung des Bereichs „Food and Beverage“. Dazu gehören die Planung der Budgets und Maßnahmen zur Einhaltung, das Kreieren von Konzepten für die Bar, das Restaurant, für den Etagenservice und für diverse Veranstaltungen und Bankette. Ebenso gehören die Überwachung der vorgegebenen und vereinbarten Standards im Bereich der Serviceleistungen und die Einhaltung der betrieblich vorgeschriebenen Prozeduren durch die Angestellten.

Das zentral gelegene Vier-Sterne Hotel setzt mit den Einstellungen von Markus Raven und Maximilian Meiß ein Zeichen für Qualität und Service. Das Team des Hotels freut sich darauf, seinen Gästen in Zukunft noch bessere kulinarische Erlebnisse und noch exklusiveren Service bieten zu können.

