Besonderer Service zum Fest: Online-Supermarkt Knuspr liefert Weihnachtsbäume bis zur Haustür

Knuspr liefert im Rhein-Main-Gebiet und im Raum München als einziger Online-Supermarkt Weihnachtsbäume aus nachhaltigem Anbau nach Hause.

München, 21. November 2023. Vom 4. bis 16. Dezember haben Knuspr-Kunden die Möglichkeit, sich ihren Weihnachtsbaum zum Wunschtermin bis zur Haustür liefern zu lassen. Die Nordmanntannen aus nachhaltigem Anbau der PEFC*-zertifizierten Baumschule Mütherich aus dem Sauerland können ab sofort dafür vorbestellt werden. Bei Knuspr sind zwei unterschiedliche Größen verfügbar: 150-170 cm und 170-190 cm. Damit ist Knuspr der einzige Online-Supermarkt, der einen Lieferservice für Weihnachtsbäume anbietet.

Die Baumschule Mütherich befolgt strenge Vorgaben zur Erhaltung biologischer Vielfalt, des Bodenschutzes und der Arbeitssicherheit, die weit über die Gesetzgebung hinausgehen. Um eine neutrale Klimabilanz zu erreichen, werden freie Flächen zudem wieder mit neuen Bäumen aufgeforstet.

Rund drei Viertel der hierzulande verkauften Weihnachtsbäume sind Nordmanntannen, was sie zur hierzulande favorisierten Variante macht. Dafür gibt es gute Gründe: Weiche, nicht pieksende und kräftig dunkelgrüne Nadeln, was besonders die Kinder beim Schmücken erfreut.

Bei Knuspr gibt es darüber hinaus noch weitere Neuigkeiten:

– Vom 14. Dezember bis 23. Dezember verlängert der Online-Supermarkt an fast allen Tagen seine Lieferzeiten und stellt Einkäufe von 6 Uhr in der Früh bis 23 Uhr spätabends zu. Auch am Vorweihnachtssamstag, den 23. Dezember.

– Speziell für die Festtage erweitert Knuspr sein ohnehin schon sehr umfangreiches Sortiment um kulinarische Köstlichkeiten wie Perlhuhn, Steinbutt, Hummer, Wagyu Rind, Ente, King Crab und unzählige vegetarische und vegane Produkte.

– Eine Rubrik mit außergewöhnlichen Geschenkideen für die Liebsten zu Hause: Tolle Wellness-Produkte, ausgewählte Spirituosen, Delikatessen und Süßigkeiten von Marks & Spencer, chocoMe sowie Dolce & Gabbana. Hier geht es zur Knuspr Weihnachtskategorie: https://www.knuspr.de/thema/weihnachten.

Mark Hübner, Geschäftsführer Knuspr: „Die Vorweihnachtszeit und die Festtage sollen ganz der Familie gehören. Für uns ist das keine Floskel, sondern eine Aufgabe, der wir mit großem Engagement, gerade und besonders rund um das wichtigste Familienfest begegnen. Längere Lieferzeiten, ein liebevoll kuratiertes Angebot an Delikatessen für die Festtafel, Geschenkideen und die tolle Möglichkeit, sich den Weihnachtsbaum direkt nach Hause liefern zu lassen, alles aus einer Hand. So schenken wir unseren Kunden wertvolle Zeit für besinnliche Stunden mit ihren Liebsten.“

*PEFC ist das weltweit größte unabhängige Zertifizierungssystem für nachhaltige Forstwirtschaft. Holz- und Papierprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Waldbewirtschaftung.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über drei Viertel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80% des Obst- und Gemüsesortiments von lokalen Produzenten.

In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung revolutioniert Knuspr den Online-Lebensmittelhandel in Deutschland. Ab 69 EUR Bestellwert erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

