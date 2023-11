Neue Schulleitung mit Barbara Wimmer: Thalamus wird zur Heilpraktiker Schule Wimmer

Barbara Wimmer ist neue Geschäftsführerin der Heilpraktiker Schule Wimmer in Mainz / ehemals Thalamus

Mainz, 29. November 2023 – Die Heilpraktiker-Schule Wimmer in Mainz hat eine neue Geschäftsführerin. Barbara Wimmer hat die Leitung der renommierten Ausbildungsstätte für Naturheilkunde mit Sitz in Mainz übernommen. Zuvor war sie als Schulleiterin der Thalamus Heilpraktiker Schule in Mainz tätig, die im Juni 2023 unter dem neuen Namen Heilpraktiker-Schule Wimmer weitergeführt wird.

Barbara Wimmer wurde 1966 in München geboren und ist bereits seit vielen Jahren in der Naturheilkundebranche tätig. Ihr Vater war Arzt, wodurch sie bereits früh mit der Medizin in Berührung kam. Nach ihrem Studium des Lehramts mit schulpsychologischem Schwerpunkt absolvierte sie die Ausbildung zur Heilpraktikerin und bildete sich in verschiedenen Fachbereichen wie Klassischer Homöopathie, Dorn-Breuss und Akupunktur weiter.

In ihrer beruflichen Laufbahn war Barbara Wimmer sowohl in eigener Praxis als auch als Dozentin in der Heilpraktikerausbildung tätig. Seit 2009 unterrichtet sie bei Thalamus Mainz und der Hahnemann Schule Friedberg. Zudem war sie als Dozentin in der Krankenpflegeausbildung bei Vitos Rheingau und HSK Wiesbaden viele Jahre tätig.

Als neue Geschäftsführerin der Heilpraktiker Schule Wimmer möchte Barbara Wimmer ihr umfangreiches Wissen und ihre Erfahrung an die Studierenden weitergeben und somit einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung von zukünftigen Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern leisten.

Die Schule für Heilpraktiker- und Heilpraktiker Psychotherapie Ausbildung in Mainz gibt es bereits seit 1996. Seitdem haben zahlreiche Schülerinnen und Schüler hier erfolgreich ihre Ausbildung absolviert. Ab Juni 2023 hat die Schule einen neuen Namen, aber inhaltlich bleibt alles beim Alten.

Die Ausbildungen sind berufsbegleitend und fundiert. Die Schule legt großen Wert darauf, den Brückenschlag zur konventionellen Medizin herzustellen. „Alle sind im Gesundheitssystem wichtig, mit Feindbildern kommen wir nicht weiter“, so Schulleiterin Barbara Wimmer. Esoterische Methoden werden in dem Ausbildungsprogramm nicht angeboten. Die Nähe zur Naturwissenschaft ist der Schule besonders wichtig.

Persönliche Begleitung und eine gute Atmosphäre sind weitere wichtige Aspekte der Schule. Auch werden die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler individuell beachtet. „Wir wollen, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler bei uns wohl fühlen“, betont Wimmer.

Die Schule bietet auch viele Fachfortbildungen an. „Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, sich auch nach ihrer Ausbildung weiterzubilden und zu spezialisieren“, dazu Barbara Wimmer.

