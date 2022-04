Ballermann Ranch am 01. Mai offen

Öffentl. Führung und Schnütchen Tessa stellt ihr neues Kinderbuch vor.

Auch am 01. Mai öffnen Annette und André Engelhardt, Gut Aiderbichls ehrenamtliche Gutsverwalter der Ballermann Ranch in Blockwinkel (Niedersachsen), pünktlich um 10 Uhr wieder die Ranchtore ihres Esel- und Pferdeparadieses in Blockwinkel.

Im Laufe der ca. 2 1/2 stündigen Führung gibt es viele lustige und ergreifende Tiergeschichten von den auf der Ranch freilaufenden Eseln und Pferden zu hören. Pony Tessa, die kleine Stute mit der schiefen Schnute, wird „ihr“ neues, knallbuntes Kinderbuch vorstellen.

Da Annette und André Engelhardt auch was mit dem „Ballermann“ zu tun haben, gibt es auch dazu reichlich Neues zu erfahren.

Die Besucher der Ranch sind immer ‚Gast der Tiere‘, in deren Zuhause! Die Esel und Ponys laufen frei über das Gelände. Zwar können und dürfen die Gäste die Tiere gerne knuddeln und streicheln, dennoch ist die Ranch ausdrücklich kein Streichelzoo. Aus diesem Grunde ist die Führung für Kinder unter 8 Jahren auch nicht geeignet.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.