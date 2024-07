Gemacht auf der Ballermann Ranch – Von Cowboys für Cowboys & Cowgirls: BALLERMANN COUNTRY setzt in 2024 die Westernparty fort.

Neuer Country-Sampler von der Ballermann Ranch

Von Cowboys für Cowboys auf der echten BALLERMANN RANCH, von Annette u. Andre Engelhardt in Niedersachsen, dem nördlichsten Ableger der Tierretter von Gut Aiderbichl gemacht. Mit der neuen BALLERMANN COUNTRY 2024 legt die Westernsparte der deutschen Partymarke eine Country & Western – Compilation vor, die in dieser Zusammenstellung wieder einmal einzigartig sein dürfte. Auf dieser wunderbaren Country-CD haben wir für Euch brandneue Songs und echte deutsche Country-Perlen veröffentlicht. Mit dabei sind TRUCK STOP, Linda Feller & Joshville, Tom Astor, Die Rhinestones, Susan Kent, Yellow Stone Company, Graham Bonney, Marion Merz, Celin & Ray u.v.a.

Ballermann und Ballermann-Country fest an der Seite von Gut Aiderbichl

Und das Beste: Mit dem Kauf der BALLERMANN COUNTRY geben die Westernfans den geretteten Tieren auf den Höfen von Gut Aiderbichl eine bedeutende Stimme: „Nur mit Euch, liebe Tierfreunde und Countryfans“, so Ballermann-Rancher Andre Engelhardt, „ist es möglich, Tieren in Not zu helfen. Mit dem Kauf dieser CD unterstützt und sichert Ihr das Für-Immer-Zuhause der geretteten Tiere von Gut Aiderbichl.“

Partymarke Ballermann kann auch Country-Party

Wie schon in den vergangenen Jahren zeigt „Ballermann“ einmal mehr sehr deutlich, dass Ballermann auch WesternPARTY kann und das mit Leidenschaft und sehr viel Herzblut. Wahrscheinlich ist dies der Grund, warum sich BALLERMANN COUNTRY 2024 erneut vom Einerlei der sonstigen Countrysampler abhebt. Hier merkt Mann (und Frau) das echte Cowboys am Werke waren! Mehr Infos: www.ballermann-ranch.de

Mehr Infos: www.ballermann-ranch.com

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

