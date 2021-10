Automated Software Testing & Quality Summit am 4.11.2021

Best Practise bei der kontinuierlichen Bereitstellung von qualitativ hochwertiger, sicherer und konformer Software

Monrovia (USA)/Berlin, Oktober 2021 – Parasoft kündigt seinen diesjährigen Automated Software Testing and Quality Summit an. Dieser halbtägige virtuelle LIVE-Gipfel findet am 4.11. ab 17:00 Uhr MEZ (08:00 PT/USA) statt. Branchenführende Unternehmen berichten, wie sie die Herausforderungen der Unternehmenssoftware mit einer intelligenten automatisierten Test- und Qualitätsplattform lösen, die die Bereitstellung von hochwertigen, sicheren und konformen Anwendungen beschleunigt. Der Summit deckt eine Reihe von Testthemen ab, darunter Service-Virtualisierung, Sicherheitstests, Anwendungsqualität und KI-Integration. Teilnehmer lernen, wie sie Qualitätsengpässe in Ihrer CI/CD-Pipeline überwinden können, um geschäftliche und technische Ziele für die Softwarequalität zu realisieren.

Neben einer Keynote von Gastredner Cole Cioran, Info-Tech-Analyst, und einer Präsentation von Justyn Trenner, Direktor bei QA Financial, stehen u.a. Vorträge von WoodmenLife und Cox Automotive auf der vierstündigen Agenda. Diese Unternehmen haben als gemeinsames Ziel die schnellere Bereitstellung hochwertiger Anwendungen, welche die Erwartungen der Benutzer übertreffen und das Unternehmen voranbringen.

Branchenführer referieren über verschiedene Testthemen, darunter Service-Virtualisierung, Sicherheitstests, Anwendungsqualität und KI-Integration:

– Ein Versicherungsunternehmen erläutert den Übergang zu einer vollständigen CI/CD-Methodik, die das Testen in den gesamten Workflow integriert.

– Ein Automobilunternehmen spricht über die Realisierung von End-to-End-Tests mit Service-Virtualisierung für eine datenintensive Anwendung.

– Eine interaktive Diskussionsrunde erörtert die Vorteile der Integration eines sicherheitsorientierten Ansatzes in Strategien zur digitalen Transformation.

Weitere Details und Anmeldung hier: https://bit.ly/2XviH6j

“Wir freuen uns, diese kundenorientierte Veranstaltung nun schon das zweite Jahr in Folge auszurichten. Es ist faszinierend, echte Geschichten über die Herausforderungen zu hören, mit denen Softwaretest-Teams konfrontiert sind. Noch spannender ist es, zu erfahren, wie sie gemeinsame Hürden überwunden haben. Bei dieser Veranstaltung geht es vor allem darum, Erfahrungen, Fachwissen und Erkenntnisse auszutauschen, um voneinander zu lernen und die Wirkung der gelieferten Software zu verbessern”, so Matt Klassen, VP Marketing bei Parasoft.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

