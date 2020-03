Auszeit mit der besten Freundin im Grünen – Yoga im Ringhotel Sellhorn Aufgrund der großen Beliebtheit weitere Termine für Yoga-Wochenenden inklusive ayurvedischem Abendessen und Wellness

Hamburg, März 2020

Die Heide lädt zur Erholung ein! Da die angebotenen Yoga-Wochenenden im Ringhotel Sellhorn so positiv angenommen wurden, gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, das beliebte Wellness-Paket für den Juni, September und Oktober zu buchen. Enthalten sind, neben zwei Übernachtungen und dem Sellhorn Verwöhnpaket, drei Yogaeinheiten à 60 Minuten sowie zwei ayurvedische Abendessen. Die Yoga-Lehrerin Annalena Rheinländer leitet die Yogastunden und begleitet die Teilnehmer bei traditionell-indischen Atem- und Entspannungsübungen. Bei gutem Wetter können die Einheiten im weitläufigen Garten stattfinden.

Natürlich gibt es neben den Yogastunden genügend Gelegenheiten, sich zu erholen, denn der umfangreiche Wellnessbereich des Ringhotel Sellhorn lädt zum Relaxen und Wohlfühlen ein. Nach ein paar Bahnen im großzügigen Pool geht es direkt in die vielfältige Saunalandschaft. So hat der Alltagsstress keine Chance mehr!

Inmitten der Landschaft der Lüneburger Heide und nur kurz vor Hamburg, bietet das Ringhotel Sellhorn einen idyllischen Ort für Ruhe und Entspannung. Die beeindruckende Natur rund um das Ringhotel Sellhorn lädt zu Spaziergängen und Wanderungen ein. Nach sportlicher Betätigung ermöglicht die beliebte Wellness-Landschaft mit Pool und Saunen abwechslungsreiche Möglichkeiten der Entspannung. Verschiedene Beauty- und Massageangebote im hauseigenen Beauty Spa lassen dabei keinen Wunsch offen. Neben drei unterschiedlichen Saunentypen stehen ein großzügiges Hallenbad zur Verfügung sowie eine Sprudelbank und viele Ruhemöglichkeiten.

Neben den Yogaeinheiten sind im Arrangement ebenfalls zwei ayurvedische Abendessen enthalten. Die ayurvedische Ernährung konzentriert sich auf eine wohlbekömmliche Kost, die den Körper nicht belasten soll. Dadurch sollte das Wohlbefinden und ein erholsamer Schlaf gefördert werden.

Das Yoga-Wochenende im Ringhotel Sellhorn mit ayurvedischem Abendessen, Zugang zum Wellnessbereich und anderen Extras ist im Juni (26. – 28.06.2020), September (25. – 27.09.2020) und Oktober (02. – 04.10.2020) ab 226 € pro Person (im Doppelzimmer Classic) online oder telefonisch unter 04184-8010 buchbar. Weitere Informationen auf https://www.hotel-sellhorn.de/angebote/yoga-wochenende-lueneburger-heide/.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Das Ringhotel Sellhorn im idyllischen Ort Hanstedt in der Lüneburger Heide bietet mit einem einzigartigen Ambiente aus Landidylle und Moderne einen innovativen Charakter und einen unvergesslichen Urlaub. Das seit 1873 in sechs Generationen familiengeführte Hotel vereint in seinen 50 Zimmern Gemütlichkeit und eine Auszeit vom Alltag. Dazu werden im Restaurant des Ringhotel Sellhorn regionale und saisonale Gerichte neu interpretiert und im Flair der Landidylle serviert. Um die optimale Ruhe zu genießen, kann neben dem klassischen Schwimmbad- und Sauna-Bereich auch das Refugium genutzt werden – eine Oase für Spa- und Wellnessbehandlungen. Zudem können auch Meetings und Workshops im Ringhotel Sellhorn abgehalten werden. Dafür gibt es verschiedene Räumlichkeiten, die Gruppen von 4-160 Personen Platz bieten. Das Ringhotel Sellhorn ist mit dem Auto nur 40 Minuten von Lüneburg für einen Stadtausflug entfernt.

