Segeln in Griechenland. Optimale Flüge zur Segelyacht nach Volos

Durch jahrelange und enge Zusammenarbeit mit den Airlines können wir oft Sonderpreise für Flüge nach Volos zur Segelyacht und auf die Sporaden in Griechenland anbieten. Für sie und ihre Mitreisenden vermitteln wir die optimalen Flüge zur Segelyacht.

In Volos können sie perfekt starten, wenn sie in der gleichnamigen Bucht von Volos mit der Segelyacht Urlaub machen. Oder zu den nördlichen Sporaden segeln möchten.

Volos ist die fünftgrößte Stadt in Griechenland und liegt etwa 330 km nordwestlich von der Hauptstadt Athen. In der Stadt befindet sich eine Universität, ein Theater und alles was eine Großstadt zu bieten hat.

Die moderne Marina liegt im Zentrum von Volos und ist gut mit Strom-, Wasseranschlüssen und sanitären Anlagen ausgestattet. In der Nähe der Marina befinden sich Supermärkte zum Proviant einkaufen. Sowie eine Busstation und die Touristikinformation.

Der Flughafen Volos, Nea Anchialos, ist nur etwa 30 km von der Stadt und der Marina entfernt. Von Deutschland und Österreich gibt es direkte Flüge nach Volos. Die Flugzeit beträgt ca. 2 Stunden nach Volos.

In der Bucht von Volos sind die Gewässer recht ruhig. Das liegt an der Bucht und an dem geschützten und großen Naturhafen. Die Bucht ist also gut für Familien und Anfänger geeignet.

In der Bucht von Volos gibt es verschiedene Ziele die sie mit der Segelyacht ansteuern können.

Pigadi liegt am Ausgang der Bucht von Volos. Die Landschaft hier bietet guten Schutz vor Wind. In der Nähe von Pigadi liegt Achillio. Dieser Ort wurde durch den griechischen Held Achilles bekannt. Von hier aus soll er mit seinen Schiffen Richtung Troja aufgebrochen sein.

Ein schönes Küstendorf in der Bucht von Volos, das sie sich nicht entgehen lassen dürfen, ist Milina. Hier empfiehlt es sich zu ankern und den Abend in den griechischen Tavernen zu verbringen.

Der Weg lohnt sich auch auf die Insel Paleo Trikeri, die in der Bucht liegt. Auf der Insel befindet sich ein altes Kloster auf dem Berg. Dieses kleine Eiland lässt sich in einem guten halben Tag erkunden.

Von Volos aus geht es mit der Segelyacht zu den nördlichen Sporaden. Hier können sie dann ganz entspannt die einzelnen Inseln Skiathos, Skopelos, Alonnisos und Skyros erkunden. Von denen jede ihre eigenen Reize hat. Wenn sie ihren Segeltörn auf den Sporaden starten möchten, suchen wir ihnen gerne Flüge nach Skiathos oder Verbindungen nach Skopelos, Alonnisos oder Skyros heraus

Volos Flüge buchen sie direkt beim Flugspezialisten Yacht-Pool Flight-Service

Flüge zu den Sporaden zur Segelyacht suchen und buchen beim Flugspezialisten

Wir bringen sie als Passagier, seit 2006, zuverlässig zum Zielflughafen. Flugreisende sind es oft leid, stundenlang die Flugpreise im Internet zu vergleichen um das preisgünstigste Angebot zu finden. Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Geben sie den Reisezeitraum und ihr Ziel an. Sie erhalten unverbindliche und individuelle Volos Flugangebote, aber auch Angebote zu anderen Zielen. Selbstverständlich auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Bei uns erhalten sie einen gültigen Endpreis und müssen nicht nach versteckten Kosten suchen.

Gerne suchen wir auch Alternativen bei Termin und Abflughafen heraus. Die eventuell bessere Zeiten und Preise für Volos Flüge versprechen.

Setzen Sie auf die jahrelange Erfahrung des Teams von Yacht-Pool Flight-Service

und buchen Sie ihre Volos Flüge zur Segelyacht beim Flugspezialisten.

