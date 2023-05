Ausstellung MAHI BINEBINE | HUMAN RELATIONS in Fulda

Galerie Bilder Fuchs präsentiert einen der wichtigsten zeitgenössischen, marokkanischen Künstler

Die Galerie Bilder Fuchs freut sich, am Freitag, den 26. Mai 2023 um 19:00 Uhr im Rahmen

einer exklusiven Vernissage, den marokkanischen Künstler Mahi Binebine persönlich

begrüßen zu dürfen.

Anlässlich der Ausstellung „HUMAN RELATIONS“ kommt der 64-jährige Maler, Bildhauer und

Schriftsteller extra aus Marokko nach Fulda in die Galerie Bilder Fuchs.

Mahi Binebine ist ein Maler, Bildhauer und Schriftsteller, geboren 1959 in Marrakesch und

aufgewachsen während der Herrschaft von Hassan II.

Er lebte in Paris und New York, bevor er sich 2002 in Marokko niederließ.

Seine Kunst ist groß und raffiniert in ihrer Ambition, erfüllt von traditioneller

modernistischer Intensität, persönlicher Erfahrung und humanistischer Aufmerksamkeit für

das Unmenschliche.

Mahi Binebine gehört zu der seltenen Kategorie von Malern und Romanautoren. Viele

Künstler haben geschrieben, aber die meisten von ihnen schreiben über ihre Werke. Die

Kunstwelt ist ihr Schicksal.

Binebine hingegen arbeitet mit dem Schweißbrenner, bearbeitet Wachs, gräbt Muster in die

Materie, schlägt Nägel und Holzstifte ein, bindet und mischt Silhouetten, streut magische

Pigmente und kehrt am Ende eines Arbeitstages nach Marrakesch zurück, nimmt ein Blatt

Papier und schreibt.

Es ist die Leistung, die interessant ist, aber noch mehr die Einzigartigkeit, denn bei all der

Ernsthaftigkeit seiner Kunst – wenn man ihm zum ersten Mal begegnet, oder auch

dreihundert Mal hintereinander, lacht er.

Er hat die unglaubliche Gabe, Farbe, Poesie und Drama in einem einzigen Bild zu vereinen.Sein malerisches Werk, in dessen Mittelpunkt die menschliche Figur steht, erinnert an die

Gewalt und die Spannungen zwischen der östlichen und der westlichen Welt sowie an die

tragische Situation der Menschen.

Als einer der bedeutendsten Maler seiner Generation setzt sich Mahi Binebine ständig mit

dem Thema Menschlichkeit und extreme Bedingungen, mit Flucht und Leid, mit Kampf und

Tragödie auseinander. Seine auf Silhouetten reduzierten Figuren, ineinander verschlungene

und kollidierende Körper, sind eingesperrt, aber unbesiegt. Sie leben in einer feindlichen und

beunruhigenden Welt. Die Werke von Binebine sind von großer plastischer Schönheit, reich

an Spannung und Konfrontation, und rufen Einsamkeit und Verzweiflung, aber auch

Harmonie und Freude hervor.

Beeinflusst von Künstlern wie Goya, Picasso und Bacon, erforscht Mahi Binebine immer

wieder die Stärke und Würde des menschlichen Antlitzes in Schrecken und Verzweiflung.

Seine Werke wurden vor allem in Marokko, Frankreich und den Vereinigten Staaten

ausgestellt. Sie wurden von bedeutenden Kunstkritikern gewürdigt und befinden sich in

zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen.

Mahi Binebine ist der erste bildende Künstler Marokkos, der in die permanente Ausstellung

des New Yorker Guggenheim Museums aufgenommen wurde. 2009 hat er Marokko auf der

Biennale Venedig vertreten.

Die Ausstellung „HUMAN RELAITIONS“ ist seine erste große Ausstellung in Deutschland seit

fast 20 Jahren.

Gezeigt werden zahlreiche Unikate, Skulpturen und graphische Arbeiten. Ebenso werde 10

neue Editionen vorgestellt, die nur in kleiner Auflage für den deutschen Kunstmarkt

vorgesehen sind.

Die Kunstwerke sind bis einschließlich Samstag, den 1. Juli 2023 im Rahmen der Ausstellung

in der Galerie Bilder Fuchs in Fulda zu sehen.

Die Kunsthandlung und Galerie Bilder Fuchs ist ein inhabergeführtes Unternehmen seit mehr als einem Jahrhundert.

Unser Leitsatz von Beginn an: Geschmack ist die Kunst, sich auf Kleinigkeiten zu verstehen.

Kunstkauf ist Vetrauenssache und setzt Kompetenz, Erfahrung und Einfühlungsvermögen voraus. Es ist unser Bestreben, durch eine intensive Auseinandersetzung mit unseren Kunden, immer eine persönliche und individuelle Lösung zu finden.

Gerne beraten wir Sie bei dem Aufbau Ihrer privaten Kunstsammlung, bei der Werterhaltung und Konservierung Ihrer Kunstwerke und natürlich auch bei einer anstehenden Auflösung oder Veräußerung Ihrer Objekte.

Kontakt

Galerie Bilder Fuchs

Thomas Stock

Abtstor 41

36037 Fulda

06 6172343



http://www.bilder-fuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.