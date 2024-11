Ausgezeichnete Chöre in Rheinland-Pfalz

Der MGV Lyra Wehlen und die Voices aus Rödersheim sind zwei neue Meisterchöre 2024, die Kleine Harmonie aus Oppenheim ist Konzertchor.

Das diesjährige Candoro-Chorfestival des Leistungssingens hat mit dem MGV Lyra Wehlen und dem Chor Voices aus Rödersheim zwei neue Meisterchöre, mit der Kleinen Harmonie aus Oppenheim einen Konzertchor als Ergebnis.

Klein, aber exzellent, so war das diesjährige Candoro-Chorfestival des Leistungssingens, am 3. November in der Kirche St. Bartholomäus zu Gackenbach, aufgrund der Qualität der teilnehmenden Chöre. Das Candoro-Chorfestival des Leistungssingens, das in diesem Jahr erstmals nach den neuen Regularien stattfand, hatte zwar mit nur drei „Mutigen“ ungewöhnlich wenige Anmeldungen. Die Chöre zeigten sich jedoch bestens vorbereitet und die neuen Regularien machten das Leistungssingen deutlich lebendiger. Tina Hauch, die Vorsitzende des Musikrats im Chorverband, forderte die teilnehmenden Chöre dazu auf: „Gebt einfach ein kleines Konzert und achtet gar nicht erst auf die Jury.“

Mit Prof. Michael Schmoll aus Wallenhorst, mit Nicole Jers aus Köln und mit Volker Arns aus Wenden war eben diese Jury hervorragend fachkundig besetzt. Die drei Jurymitglieder gaben ihre objektiven Bewertungen zu den jeweiligen Chorpräsentationen und erläuterten in einem späteren Feedbackgespräch mit den Chorleitern und Vorständen auch die Details dazu.

Die Chorpräsentationen begannen mit dem MGV Lyra Wehlen, geleitet von Lothar Scheid. Der Chor überzeugte unter anderem mit dem von Jonathan Quick zeitgemäß arrangierten Traditional „Loch Lomond“ und Rammsteins „Junge“, arrangiert von Oliver Gies.

Die Kleine Harmonie Oppenheim sang das doch recht selten gehörte „Kyrie und Gloria“ aus der „Missa Brevis“ von Knut Nystedt, das besonders durch seine chromatische Stimmführung im Kyrie hervorstach. Und abschließend ein immer wieder gerne von Chören interpretiertes „The Lion Sleeps Tonight“, im Arrangement von Jeff Funk, mit authentischem Jungle-Sound. Chorleiter Thomas Höpp und die Chormitglieder hatten sichtlichen Spaß an den Stücken.

Die Voices aus Rödersheim, im Chorverband der Pfalz, hatten Frode Fjellheims „Night Yoik“ – im norwegischen „Nattjoik“ benannt – arrangiert von Jim Daus Hjernoe im Programm. Und aus der Feder von Arrangeur James L. Stevens eine Neufassung von „Nearer, My God To Thee“. Mit ihrem Auftritt begeisterte der Pfälzer Chor nicht nur das Publikum in der sehr gut besetzten Kirche St. Bartholomäus in Gackenbach.

Im Ergebnis – hier in der Reihenfolge der Auftritte – erhielt der MGV Lyra Wehlen 1906, geleitet von Lothar Scheid, 13,6 Punkte. Der Chor hatte mit „hervorragendem Erfolg teilgenommen“. Dafür erhielt er das Diplom in Gold und darf den Titel „Meisterchor 2024 des Chorverbandes Rheinland-Pfalz“ führen.

Die Kleine Harmonie Oppenheim mit Chorleiter Thomas Höpp hatte „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ und erhielt mit 10,5 Punkten das Diplom in Silber. Er führt das Prädikat „Konzertchor 2024 des Chorverbandes Rheinland-Pfalz“.

Die von Johannes Kalpers geleiteten Voices aus Rödersheim im Chorverband der Pfalz wollten „Als Meistersinger nach Nürnberg“ – so die Kampagne, die der Chor im Vorfeld gestartet hatte und deren Erfolg sich am 3. November in beeindruckender Chorstärke zeigte. Die Voices erhielten 13,0 Punkte und das Golddiplom. Sie hatten „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“ und fahren nun als „Meisterchor 2024 des Chorverbandes Rheinland-Pfalz“ im kommenden Jahr zum Deutschen Chorfest nach Nürnberg.

Das Publikum und die Akteure waren insgesamt zufrieden mit dem Ablauf und auch mit der erstklassigen Bewirtung und der Organisation vor Ort durch den MGV Cäcilia Gackenbach.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2024: 75 Jahre Tradition und Zukunft.

Dienstleister für die Chorkultur

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit etwa 1.400 Chören sowie rund 75.000 Mitgliedern, davon annähernd 40.000 Choraktiven, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktiv machen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

