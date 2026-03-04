Ausbildung mit Perspektive: Stenkamp stärkt Nachwuchskräfte in der Logistik

Die Stenkamp Logistikgruppe mit Hauptsitz in Borken-Burlo zeigt, wie moderne Ausbildung in der Spedition heute funktioniert.

Borken-Burlo – Die Ausbildung endet nicht mit der Abschlussprüfung – sie beginnt dort erst richtig. Dieses Selbstverständnis prägt die Ausbildungsphilosophie der Stenkamp Logistikgruppe am Hauptsitz in Borken-Burlo. Als moderne Spedition mit 3 Standorten und vielfältigen Ausbildungsplätzen in der Logistik investiert das Unternehmen gezielt in die langfristige Entwicklung seiner Nachwuchskräfte.

Ob Ausbildung zum Berufskraftfahrer (BKF), Ausbildung als Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung oder zur Fachkraft für Lagerlogistik – Stenkamp versteht Ausbildung als nachhaltigen Prozess mit klaren Perspektiven.

Ein Beispiel dafür ist Muriel. Sie absolvierte ihre Ausbildung zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung bei Stenkamp als Klassenbeste. Von Beginn an war sie nicht nur Auszubildende, sondern vollwertiges Teammitglied.

„Ich habe mich bei Stenkamp immer gut aufgehoben gefühlt. Das Team ist super, man kann viel lachen, und ich liebe das Arbeiten im Großraumbüro“, berichtet sie rückblickend.

Logistik- & BKF-Ausbildung mit Struktur und persönlicher Betreuung

Gerade in einer anspruchsvollen Branche wie Transport und Logistik ist eine verlässliche Begleitung während der Ausbildung entscheidend. Ob in der kaufmännischen Ausbildung oder in der Ausbildung zum LKW-Fahrer: Feste Ansprechpartner, klare Abläufe und echte Verantwortung sorgen für Sicherheit und Motivation.

„Wenn es Fragen oder Probleme gab, hatte ich an jedem Standort einen festen Ansprechpartner und fühlte mich nie allein“, so Muriel.

Den Großteil ihrer Ausbildungszeit verbrachte sie am Hauptstandort in Borken-Burlo. Dort schaffen strukturierte Prozesse und persönliche Bezugspersonen optimale Bedingungen für erfolgreiches Lernen. Dieses Konzept gilt unternehmensweit – auch für gewerbliche Ausbildungsberufe wie die Ausbildung zum Berufskraftfahrer, bei der neben Fahrpraxis auch Themen wie Ladungssicherung, Routenplanung, Fahrzeugtechnik und rechtliche Grundlagen vermittelt werden.

Entwicklung endet nicht mit dem Abschluss

Ein zentraler Baustein der Stenkamp-Strategie ist die Perspektive nach der Ausbildung. Wer einen Ausbildungsplatz in einer Spedition sucht, möchte nicht nur einen Abschluss, sondern echte Zukunftschancen. Für Muriel bedeutet das den nächsten konsequenten Schritt: Sie beginnt ein berufsbegleitendes Studium an der Fachschule für Wirtschaft in Bocholt. Innerhalb von drei Jahren erwirbt sie dort den Abschluss als staatlich geprüfte Betriebswirtin mit Schwerpunkt Logistik – parallel zu ihrer Tätigkeit im Unternehmen.

„Ich schätze besonders die Flexibilität, die mir Stenkamp dafür bietet“, sagt sie.

Diese Flexibilität ist Teil einer langfristigen Personalstrategie. Gute Ausbildungsbetriebe in der Logistik denken nicht kurzfristig, sondern entwickeln ihre Fachkräfte systematisch weiter – vom Ausbildungsplatz in der Spedition bis hin zu Führungs- oder Spezialistenfunktionen.

Strategischer Vorteil im Wettbewerb um Logistik-Fachkräfte

Der Arbeitsmarkt im Bereich Transport und Logistik ist angespannt. Qualifizierte Berufskraftfahrer, Disponenten und Logistikexperten sind stark gefragt. Unternehmen, die frühzeitig auf eine hochwertige Ausbildung zum Berufskraftfahrer oder eine fundierte kaufmännische Logistikausbildung setzen, verschaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil. Von Stenkamp werden deshalb, z.B. während der Ausbildung zum Berufskraftfahrer (BKF), der Führerschein B und anschließend der Führerschein CE übernommen – das sind allein mehrere tausend Euro. Azubi-Sharecars und ein klarer Teamgedanke, der sich z.B. in der Instagram-Gruppe „Stenkamp Bande“ manifestiert, gibt den Auszubildenden einen starken und familiär geprägten Zusammenhalt.

Stenkamp baut Fachkräfte gezielt selbst auf, statt sie vorwiegend oder ausschließlich extern zu rekrutieren. Das Wissen bleibt im Unternehmen, die Identifikation steigt, und aus motivierten Auszubildenden werden leistungsstarke Mitarbeitende mit langfristiger Bindung.

Muriels Werdegang steht exemplarisch für diesen Ansatz. Er zeigt, was möglich ist, wenn Ausbildung ernst genommen wird – sei es im kaufmännischen Bereich oder in der Ausbildung zum LKW-Fahrer. Nachhaltige Nachwuchsförderung ist bei Stenkamp kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Praxis. Offene Stellen, Ausbildungsplätze in der Logistik und weitere Informationen über das Unternehmen Stenkamp finden interessierte Leser unter: Stenkamp Logistik

Stenkamp Logistik managt an drei Standorten in Borken-Burlo, Duisburg und Voerde insgesamt ca. 55.000 m² Lagerfläche inkl. Trocken- und Kühllagern. Besonderer Fokus: Transport- und Warehouse-Management für Handel und E-Commerce-Logistik – unter anderem mit BIO- und IFS-zertifiziertem Kühllager – sowie dem Transport von temperaturgeführten Lebensmitteln in Deutschland, NRW und Niederlande.

