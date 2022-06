Auf eigene Faust die naturschöne Region Lossatal erkunden

Individuelle Ferienhäuser mit Ausblick, mitten im historischen Ortskern

Naturnaher Urlaub weit ab von Trubel und Bettenburgen hat sich als bleibender Trend etabliert. Auch wenn endlich alle Restriktionen und Reisebeschränkungen aufgehoben sind, wissen viele den individuellen Urlaub und das „eigene“ Feriendomizil zu schätzen. In der naturschönen Region Lossatal gibt es so einen perfekten Rückzugsort für die freien Tage: Mit zwei liebevoll gestalteten Ferienhäusern ist der historische Dreiseitenhof im Ortskern nun Basis für Erholung und Ausflüge auf eigene Faust. Ein Blick auf das Angebot unter www.schmidt-lossatal.de.

Von hier aus lässt sich ganz Mitteldeutschland bequem erkunden: Der Reichtum an Kulturdenkmälern und die Nähe zu den Großstädten Dresden und Leipzig macht das sächsische Lossatal zum touristischen Geheimtipp. Die Region bietet vielfältige Aktivitäten, Kulturschätze und reizvolle Natur. Ob man auf dem Lutherweg wandert, Burgen und Schlösser besucht, Kirchenorgeln lauscht oder den Spuren der Bürgerbewegung von 1989 folgt: Hier gibt es für alle Vorlieben und Geschmäcker reichlich! Inspiration für Ausflugsziele und Aktivitäten aktuell auf www.schmidt-lossatal.de.

Und auch wer lieber in den (Urlaubs-)Tag hineinlebt, um sich zu erholen, findet im Dreiseitenhof Lossatal Ruhe und Bequemlichkeit. Die beiden neu gestalteten Ferienhäuser fügen sich elegant in die historische Bausubstanz ein und bieten dabei den kompletten Komfort eines modernen Haushalts. Schöne Ausblicke von Balkon oder Terrasse sowie die Nähe zu Spazierpfaden im Rittergutspark dienen der Entspannung nach einem erlebnisreichen Tag.

„Haus Teichblick“ ist mit 65 Quadratmetern für bis zu 3 Personen ausgelegt. „Haus Turmblick“ bietet mit 100 Quadratmetern bis zu 5 Personen bequem Platz. Liebevoll eingerichtet über mehrere Ebenen, mit offener Galerie oder einem balkonähnlichen Podest, mit sichtbaren Deckenbalken und Dachschrägen bieten beide Häuser eine spannende Architektur. Die besondere Atmosphäre im „Hof-Ensemble“ wird verstärkt durch den Zugang zu einem Freizeitzimmer, einem Musikzimmer und dem Wirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner. Die Ausstattung der Häuser mit WLAN-Internet, TV- und Soundsystem, modernen Küchengeräten und Bad-Utensilien ist für beide Häuser selbstverständlich. Für die Gäste ist der Hausherr, Dr. Helfried Schmidt, als Ansprechpartner stets in der Nähe.

Die Feriendomizile im Dreiseitenhof können per Nacht oder für einen längeren Zeitraum gebucht werden. Auf www.schmidt-lossatal.de zeigt eine Kalenderfunktion an, ob die gewünschten Urlaubswochen noch frei sind. Unverbindliche Buchungsanfragen gehen per Formular, Telefon oder Mail an den Vermieter. In der Eröffnungssaison 2022 gewährt der Hausherr Sonderpreise für seine Gäste, die mit „Teichblick“ oder „Turmblick“ genussvoll urlauben wollen.

Natur und Geschichte im historischen Dreiseitenhof im Lossatal

Die 2020 bis 2022 aus historischer Bausubstanz errichteten Ferienhäuser befinden sich auf einem historischen Dreiseitenhof im Leipziger Land, mitten im historischen Kern eines Dorfes mit 3.500-jährigen Geschichte, unmittelbar neben einer 1.000-jährigen Kirche und dem zum Spazieren einladenden Rittergutspark. Von hier aus lässt sich ganz Mitteldeutschland erkunden. Alle Sehenswürdigkeiten und Highlights in Leipzig, Halle, Dresden, Wittenberg, Chemnitz oder Zwickau, dem Erzgebirge oder der Sächsischen Schweiz und vieles mehr sind in Tagestouren leicht erreichbar.

Direkt vor Ort laden der Rittergutsverein, das Heimatmuseum, das Museum Steinarbeiterhaus, der Dom St. Marien, die Hohburger Berge, das Muldental und die Leipziger Tieflandsbucht, der Joachim-Ringelnatz-Verein und vieles vieles mehr zur aktiven und erlebnisreichen Erholung ein. Und auch der Hausherr, Dr. Helfried Schmidt, ist mit seinen vielfältigen Lebenserfahrungen als Wissenschaftler vor der deutschen Wiedervereinigung und als Unternehmer und Stifter nach der Wiedervereinigung, mit deutschlandweitem Wirkungskreis und internationaler Resonanz, ein interessanter Gesprächspartner.

Kontakt

Dr. Helfried Schmidt

Dr. Helfried Schmidt

An der Mauer 2

04808 Lossatal

034263/70388

info@schmidt-lossatal.de

http://www.schmidt-lossatal.de/

