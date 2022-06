Produktdisplays katapultieren Konsumgüter ins Zentrum der Aufmerksamkeit!

Geniale Produktinszenierungen an der Schaufensterscheibe mit Acryldisplays

Optiker, Fashion, Stadtmarketing: alle wollen MY LITTLE WINDOW Displays. Das Fashionlabel S. Oliver hat sie, die Uhrenmarke Casio, Lamy hat sie und das Stadtmarketing von Arnheim haben sie auch: Transparente Acryl-Schaufensterdisplays für die Produktpräsentation am Schaufenster.

Kaum zu glauben, MY LITTLE WINDOW wird erst drei Jahre alt. „Werbung haben wir kaum nötig. Die Kunden kommen, weil Sinn und Zweck unserer Produktidee sofort einleuchten“, freut sich Geschäftsführer Gregory Dutcher. Offensichtlich hat er eine Marktlücke gefunden. Nicht ohne Grund ist diese neue Art der Produktpräsentation mit dem POSm Award ausgezeichnet worden.

Im Zentrum der rasanten Entwicklungen steht die eine geniale, patentierte Produktidee: Produkt-optimierte Acryl-Präsenter, die mit leistungsstarken Spezialsaugnäpfen einfach von innen an die Schaufensterscheibe angebracht werden – kombiniert mit Foliendrucken außen an der Schaufenster-scheibe – und schon ist die zweite Schaufensterebene eröffnet.

„Die Kleinteiligkeit der Produkte im Einzelhandel nimmt zu und somit auch die eingeschränkten Präsentationsmöglichkeiten für solche Produkte.“ Die genialen Präsenter katapultieren Produkte ins Zentrum der Aufmerksamkeit und zwar an der Schaufensterscheibe.

Marken finden Plexi sexy

Gregory Dutcher, der unermüdlich seine Produktrange erweitert und verfeinert, erklärt: „90 % unserer Aufträge sind Projektgeschäfte“. Er lässt sich von eigenen Alltagserfahrungen oder den Marktanforderungen immer neuer Kunden wie Eschenbach, Widex, Marc Cain oder Bruno Banani inspirieren. Was ist Trend? „Die Auftraggeber finden Plexiglas sexy. Das kann ich gut verstehen: Es wirkt hochwertig wie geformtes Glas, setzt Produkte diskret in Szene und ist recyclebar. Außerdem sind immer neue Individualisierungen gefragt.“

Entsprechend die neuen Produkte: Die kreisrunden Schaufensterrabattmarken NEONS waren 2021 der Renner. Hinzu kommt der stufenförmige Präsenter OPTIMOS aus Acrylglas. Er präsentiert formvollendet wahlweise zwei, drei oder vier Brillengestelle. Ebenso ein starkes Stück ist das überaus diskrete Acryl-Haltesystem HEMOS, gedacht für Blusen und Hemden. Bei Dämmerung und Dunkelheit taucht das eigens entwickelte LED-Beleuchtungsmodul die Präsentation in zauberhaftes Licht.

Neuer Geschäftszweig und ebenso erfolgreich steht derzeit jedoch das „Kräutertopf-Trio“ my-little-plant fürs private Küchenfenster.

Seit der Unternehmensgründung 2015 ist viel passiert: starkes Umsatzwachstum, neue Kunden, neue Branchen sowie neue Produktdisplays sind dazu gekommen. In logischer Konsequenz folgte der Umzug in größere Räume mit mehr Ausstellungsfläche. Wer sich ein eigenes Bild von der modularen Auswahl an Schaufensterdisplays machen möchte, dem sei ein Besuch bei MY LITTLE WINDOW – Schelpmilser Weg 8 in Bielefeld empfohlen.

MY LITTLE WINDOW steht für perfekte Produktinszenierungen an der Schaufensterscheibe.

MY LITTLE WINDOW revolutioniert die Warenpräsentation in den Schaufenstern des Einzelhandels. Die transparenten Schaufensterdisplays machen die attraktive Nutzung einer zweiten Präsentationsebene direkt an der Schaufensterscheibe möglich, ohne dass die Gesamtgestaltung beeinträchtigt wird. Die durchsichtigen Präsenter aus Acrylglas sind in verschiedenen Größen erhältlich und lassen sich per Spezial-Saugnapftechnik ganz einfach von innen an der Schaufensterscheibe befestigen und frei positionieren. Mit den kleinen Schaufenstern im Schaufenster lassen sich Produkte direkt auf Augenhöhe der Kunden heben. Diverses Zubehör wie Produkthalter für Uhren und Schmuck komplettieren die hochwertige Produktinszenierung. Farbige oder individuell gestaltete Decoframes, die von außen die durchsichtigen Minifenster umrahmen, verstärken deren Fern- und Magnetwirkung und bieten eine unbegrenzte Nutzung für Image- und Brandkampagnen.

