Auf dem E-Rechnungs-Gipfel 2022 informiert xSuite über Rechnungsbearbeitung und E-Invoicing

Die xSuite Group ist Aussteller auf dem kommenden E-Rechnungs-Gipfel vom 20. bis 21. Juni 2022 in Berlin.

Der Spezialist für elektronische Rechnungsbearbeitung informiert auf der zentralen deutschsprachigen Leitveranstaltung für Verwaltung und Wirtschaft zur E-Rechnung über den Status Quo der elektronischen Rechnung in Deutschland und ihre Nutzung bei öffentlichen Auftraggebern und Unternehmen.

Angesichts einer sich abzeichnenden Pflicht zum E-Invoicing in Deutschland auch im B2B-Sektor dürfte der diesjährige E-Rechnungs-Gipfel auf besonderes Interesse bei Firmen wie öffentlichen Einrichtungen stoßen. Die Veranstaltung verspricht praxisorientierten Erfahrungs- und Wissensaustausch von Öffentlicher Verwaltung und Unternehmen rund um den digitalen Lückenschluss von der Bestellung, über die Rechnungsstellung bis zur Bezahlung.

E-Invoicing und Procure-2-Pay sind auch die Kernthemen der xSuite Group, die auf dem Event als Aussteller abermals ihre Lösungen für automatisierte Rechnungseingangsverarbeitung und integrierte P2P-Prozesse in SAP zeigt. Interessierte erfahren, in welchem Umfang öffentliche Aufraggeber bereits mit der E-Rechnung arbeiten und wie die Situation in der freien Wirtschaft aussieht, welche Hürden es bei der Einführung der E-Rechnung gab, wie sie gemeistert wurden und welchen Nutzen E-Invoicing in der Praxis hat.

Der Softwarehersteller berichtet aus der Erfahrung einer Vielzahl von E-Rechnungsprojekten in Wirtschaft und Verwaltung heraus. Vor allem vermag er das Thema über den Bereich der reinen Buchhaltung hinaus zu denken und gibt Anregungen dafür, wie Unternehmen und öffentliche Auftraggeber ihre Digitalisierung mit der E-Rechnung weiter vorantreiben können. xSuite informiert über die Vorteile des PEPPOL-Netzwerks als Übertragungsweg der Zukunft für E-Rechnungen und erläutert, wie eine Pflicht zum E-Invoicing zur Eindämmung der Umsatzsteuerhinterziehung beitragen kann.

Über den Status Quo der E-Rechnung in Deutschland referieren Torge Link, Teamleitung Public Solutions, und Sven Holtmann, Product Manager bei der xSuite Group in ihrem Vortrag am 20. Juni 2022 (14:00 – 14:30 Uhr).

Veranstaltungsdaten:

E-Rechnungs-Gipfel 2022

20. und 21. Juni 2022; 8:15 – 18:00

Pullman Berlin Schweizerhof, Budapester Str. 25, 10787 Berlin

Mehr Informationen und Anmeldung unter: e-rechnungsgipfel.de

Die xSuite Group ist Softwarehersteller von Anwendungen für dokumentenbasierte Prozesse und stellt weltweit standardisierte, digitale Lösungen bereit, die ein einfaches, sicheres und schnelles Arbeiten ermöglichen. Kernkompetenz ist die Eingangsrechnungsverarbeitung innerhalb von SAP für den Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Mit xSuite verarbeiten pro Jahr über 200.000 Anwender*innen mehr als 60 Millionen Rechnungen.

Ergänzt wird das Portfolio durch Anwendungen für Einkaufs- und Auftragsprozesse sowie Archivierung. Die Software wird in der Cloud, on-premises oder hybrid betrieben. xSuite liefert alles aus einer Hand: Softwarekomponenten (Capture, Workflow, Archivierung) und Dienstleistungen (Beratung, Implementierung, Schulung, Support und Managed Services).

xSuite ist SAP Silver Partner. Regelmäßige SAP-Zertifizierungen für verschiedene Lösungen und Einsatzumgebungen von SAP bestätigen den hohen Qualitätsstandard der xSuite-Anwendungen.

Gegründet wurde xSuite 1994. Der Stammsitz ist in Ahrensburg bei Hamburg. Weltweit arbeiten 230 Beschäftigte an acht Standorten in Europa, Asien und den USA. Die xSuite Group erwirtschaftete 2021 einen Gesamtumsatz von 40 Mio. EUR.

