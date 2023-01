Attraktive Promotion-Jobs auf neuer Plattform

Viele Menschen liebäugeln zum Jahresbeginn für die kommenden Monate mit einem Job-Wechsel oder Job-Einstieg. Auf der Internet-Plattform www.promotion-welt.de werden neue Promotion-Jobs mit Festanstellung, Sozialleistungen und Zusatzvergünstigungen angeboten. Die promotionwelt GmbH ist ein Dienstleister für Marketing und Promotion von Non-Profit-Organisationen, Vereinen und Verbänden.

Die Plattform www.promotion-welt.de bietet umfangreiche Informationen über den Job als PromoterIn und MitarbeiterIn im Bereich Öffentlichkeitsarbeit an. Interessierte können sich ein umfassendes Bild über die Möglichkeiten dieses noch jungen Berufszweiges machen. Den möglichen Berufseinsteigern bei der promotionwelt GmbH wird ein attraktives Festgehalt mit allen Sozialleistungen sowie ein qualifiziertes Schulungsprogramm geboten. Im Raum Hannover steht den Beschäftigten für ihren Nachwuchs zudem ein betriebsnaher Kindergarten zur Verfügung, so die promotionwelt GmbH. Natürlich haben Jobinteressenten auch die Möglichkeit, einige „Schnuppertage“ zu vereinbaren.

Von den BewerberInnen werden eine gute Allgemeinbildung und ein gepflegtes Äußeres erwarten. „Fachwissen ist nicht erforderlich. Wir haben ein umfassendes Ausbildungsprogramm mit externen und internen Trainern und Beratern“, so die Verantwortlichen von promotionwelt GmbH. Das Programm ist auf einem laufenden Lernprozess mit Karriereaussichten ausgerichtet, so die promotionwelt GmbH. Jobs im Bereich Promotion sind auch als Übergangsjobs für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen interessant, die erst im nächsten Jahr oder einem späterem Zeitraum einen Arbeits- oder Studienplatz in Aussicht haben.

Aber auch Menschen mit noch nicht abgeschlossener Ausbildung oder QuereinsteigerInnen interessieren sich für den krisensicheren Beruf im Bereich Promotion. Dabei reicht das Spektrum von HauptschülerInnen bis zu AbiturientInnen. Promotionwelt GmbH ist seit Jahren im Bereich Sozialmarketing in Deutschland und Europa tätig. Die Zahl der fest angestellten Beschäftigten wächst stetig und die Unternehmensgruppe wurde bereits zwei Mal mit dem Titel „begehrtester Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Viele MitarbeiterInnen sind bereits seit Jahren tätig. Die sozialversicherungspflichtigen Angestellten arbeiten bei der promotionwelt GmbH im gesamten Bundesgebiet.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

Kontakt

promotionwelt GmbH

Martin Gietzold

Raiffeisenstraße

30938 Burgwedel

05139 / 402 – 200

05139 / 402 – 111

pressebuero@email.de

https://www.promotion-welt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.