ASCO-Kongress 2023: veränderte Therapielandschaften in der Hämatoonkologie

Auf dem international größten und wichtigsten Kongress auf dem Gebiet der klinischen Onkologie, der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO), fand auch in diesem Jahr wieder ein reger Austausch zu den aktuellen Forschungsergebnissen und zu wichtigen therapeutischen Neuerungen auf dem Gebiet der Onkologie statt. Eine deutschsprachige Zusammenfassung vom ASCO-Kongress mit den Highlights zu den Indikationen indolente Lymphome und chronisch lymphatische Leukämie finden interessierte Ärzte jetzt auf der Kongressplattform www.hematooncology.com.

Stuttgart, 03. Juli 2023 – Die alljährliche Tagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) fand vom 2. bis 6. Juni 2023 als Hybridveranstaltung in Chicago und virtuell statt. Dabei trafen sich die internationalen Experten und diskutierten in über 250 Sessions die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Krebstherapie.

Bei den indolenten Lymphomen standen die Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren (BTKis) im Fokus. Dabei zeigt zum Beispiel die BRUIN-Studie, dass die Entwicklungen auf diesem Gebiet noch lange nicht zu Ende sind. Und in der aktuell laufenden MAHOGANY-Studie werden die Möglichkeiten der BTKis mit denen der T-Zell-gerichteten Therapien vereint.

Auf dem Gebiet der chronisch lymphatischen Leukämie (CLL) festigen Daten aus der TRANSCEND-CLL-004-Studie und weiterer Real-World-Studien den Stellenwert der CAR-T-Zellen in den Therapielinien.

Vom ASCO-Kongress 2023 berichtet für www.hematooncology.com Dr. med. Kristina Lerch (Onkologische Schwerpunktpraxis Kurfürstendamm, Berlin) über neue Entwicklungen im Hinblick auf indolente Lymphome und die chronisch lymphatische Leukämie. Die klar strukturierte Zusammenfassung der Expertin unterstützt interessierte Ärzte dabei, sich in kurzer Zeit einen Überblick über die aktuellen Studienergebnisse zu diesen Indikationen zu verschaffen und sich über neue Therapieansätze, die möglicherweise schon bald die gängige klinische Praxis ändern könnten, zu informieren.

Die unabhängige Kongressplattform www.hematooncology.com, die von der Firma medizinwelten-services GmbH mit Unterstützung verschiedener Sponsoren betrieben wird, veröffentlicht seit 2011 regelmäßig deutschsprachige Berichte von den weltweit relevantesten Kongressen im Bereich der Hämatoonkologie. Die Berichte zu verschiedenen Indikationen werden von Spezialisten auf ihrem Fachgebiet verfasst. Im Mittelpunkt stehen dabei die neuen Studiendaten, die für die klinisch praktische Tätigkeit relevant sind. Mit den Zusammenfassungen möchte die Online-Plattform alle ärztlichen Kollegen unterstützen, die ihr Fachwissen aktualisieren und über die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse informiert sein wollen.

