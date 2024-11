Arvato unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von ATC Computer Transport & Logistics

Gütersloh – Arvato, ein innovativer, technologieorientierter und global aktiver 3PL-Dienstleister, der sich auf Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen spezialisiert hat, hat die geplante Übernahme von ATC Computer Transport & Logistics angekündigt. Das irische Unternehmen bietet spezialisierte Transport- und Logistikleistungen sowie technische Dienstleistungen für Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren, High-Tech-Spediteure und Originalgerätehersteller an. Die Übernahme, die der Genehmigung durch die zuständigen Regulierungs- und Kartellbehörden unterliegt, zielt darauf ab, neue Möglichkeiten im schnell wachsenden Markt für Rechenzentrumsdienste zu erschließen, indem die komplementären Stärken beider Unternehmen kombiniert werden.

Die Fusion von Arvato und ATC Computer Transport & Logistics wird ein umfassendes Portfolio an Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Rechenzentren schaffen. ATC Computer Transport & Logistics bringt ein robustes europäisches Netzwerk mit, das die wichtigsten Rechenzentrumsknotenpunkte abdeckt, während Arvato dies durch seine umfangreiche globale Präsenz erweitert.

„Ein wichtiger Schritt in einem schnell wachsenden Markt“

„Die geplante Übernahme von ATC Computer Transport & Logistics ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Strategie, neue Wachstumsbereiche zu erschließen. Unser gemeinsames Portfolio wird es uns ermöglichen, unseren Kunden weltweit umfassendere und innovativere Dienstleistungen anzubieten“, erklärt Mitat Aydindag, Präsident TECH bei Arvato. „Mit der Kombination unserer globalen Expertise und dem starken Netzwerk von ATC Computer Transport & Logistics stärken wir unsere Position in einem dynamischen Marktsegment.“

Neue Möglichkeiten durch kombinierte Stärken

Die gebündelte Expertise der beiden Unternehmen wird das Dienstleistungsangebot von Arvato für die Tech-Industrie weiter stärken, insbesondere durch die Ergänzung um spezialisierte Rechenzentrumsdienste. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen wird ein erstklassiges End-to-End-Dienstleistungsportfolio schaffen, das auf die Bedürfnisse internationaler Kunden zugeschnitten ist.

Nächste Schritte

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung, die in den kommenden Wochen erwartet wird. Bis zum Abschluss der Transaktion bleiben Arvato und ATC Computer Transport & Logistics zwei unabhängige Unternehmen, die ihr Tagesgeschäft wie gewohnt fortsetzen.

Über ATC:

ATC Computer Transport & Logistics (ATC) ist ein technologieorientiertes irisches Unternehmen, das hochspezialisierte Transport-, Logistik- und technische Dienstleistungen für Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren, globale Spediteure, Co-Location-Anbieter und Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen weltweit anbietet. Gegründet vor 45 Jahren von Alan und Patricia Young und jetzt von ihrem Sohn Keith Young geleitet, ist ATC ein irisches Familienunternehmen mit globaler Ausrichtung. Der Hauptsitz von ATC befindet sich in Dublin, und das Unternehmen ist in Europa und Neuseeland vertreten. ATC hat auch Büros in London, Amsterdam, Paris und Frankfurt und beschäftigt über 250 Mitarbeiter aus mehr als 31 Nationalitäten.

Arvato ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Verlagswesen und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an rund 100 Standorten auf einer Plattform mit den neuesten Technologien zusammen. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 85.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

Kontakt

Arvato

Malin Bartsch

Reinhard-Mohn-Str. 22

33333 Gütersloh

+49 5241 80-70136



http://www.arvato.com

Bildquelle: © Arvato