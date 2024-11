FREQUENTIS modernisiert Sprachkommunikation für das Budapest Area Control Centre und BUD Tower

Wien (IRW-Press/26.11.2024) –

Das Projekt hat alle Sprachkommunikations- und Recording-Systeme für Budapest durch das aktuelle Sprachsystem ersetzt, das als Backup genutzt wird, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen

Das Upgrade beinhaltet die Modernisierung des Haupt- und des Notfalls-ACCs

Die ungarische Flugsicherung HungaroControl hat das VCS3020X von Frequentis ausgewählt, um ihre bestehende Sprachkommunikationslösung (VCS) für alle Flugverkehrsdienst-Einheiten der Überflugzentrale (ACC) Budapest zu modernisieren. Das neue Haupt-VCS wurde dupliziert und das aktuelle System wird als Backup für Telefon- und Funkkommunikation innerhalb der neuen Lösung dienen. Dieses Setup ermöglicht die Integration bestehender und neuer Technologien, stellt einen fortlaufenden Betrieb sicher und erhöht die Ausfallsicherheit des Systems.

Darüber hinaus reduziert die Harmonisierung des Human-Machine-Interfaces (HMI) zwischen dem Haupt- und dem Backupsystem den Schulungsbedarf und erhöht die betriebliche Effizienz, Sicherheit und Kosteneffektivität. Dadurch werden standardisierte Abläufe ermöglicht und Umstiegsrisiken reduziert, was Fluglots:innen in die Lage versetzt, ihre Aufgaben mit Sicherheit und Präzision durchzuführen.

„Dieses Projekt verbessert die Ausfallsicherheit der Sprachkommunikation von HungaroControl und optimiert die gesamten Flugsicherungsdienste für das ACC Budapest. Wir freuen uns auf die nächste Stufe in dieser langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft“, sagt Reinhard Grimm, Executive Vice President ATM bei Frequentis.

Das VCS3020X bietet auch Redundanz, was bedeutet, dass Backup-Systeme bereitstehen, um Ausfälle zu verhindern und eine deutliche Kapazitätsreduktion im Fall von Störungen zu vermeiden. Durch die Einhaltung der ED137-Standards wird die Kompatibilität mit moderner VoIP-Technologie sichergestellt, weshalb das System für Anflugs- und Überflugzentralen verschiedener Größen geeignet ist.

„Als wesentlicher Teil unserer Kommunikationsinfrastruktur muss unser VCS stets unsere betrieblichen Anforderungen erfüllen und übertreffen. VCS-Produkte von Frequentis haben sich als verlässlich erwiesen, selbst in den herausforderndsten Umgebungen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft, während wir unsere Kommunikationsanforderungen erweitern und weiterentwickeln“, sagt Barnabás Kis, Chief Technology Officer bei HungaroControl.

Dieses Projekt baut auf einer 15-jährigen Arbeitsbeziehung zwischen Frequentis und HungaroControl auf, die mit der Zusammenarbeit am Frequentis VCS für das ACC Budapest im Jahr 2009 begann.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis. Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen. Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprach­kommunikations­systemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

