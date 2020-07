Arvato Supply Chain Solutions übernimmt Fulfillment für HARMAN Lifestyle EMEA in Europa

B2B- und B2C-Lieferkette für Lifestyle-Audio-Produkte

Gütersloh/Gennep – Arvato Supply Chain Solutions ist der neue Logistikpartner von HARMAN International und verantwortlich für die Lagerprozesse der Lifestyle-Audio-Produkte im Raum EMEA. Arvato übernimmt nicht nur die direkte Belieferung der Einzelhändler mit Produkten führender Konzernmarken wie Harman Kardon und JBL, sondern auch die Lieferung an Endkunden im E-Commerce-Geschäft.

“In den vergangenen Jahren haben sich die Umsätze von HARMAN Lifestyle um mehr als das Sechsfache gesteigert. Das enorme Wachstum hatte einen erheblichen Einfluss auf unsere Lieferketten und machte umfangreiche Änderungen notwendig”, so Henri Colijn, Senior Director Operations EMEA bei HARMAN. “Aus diesem Grund haben wir uns für Arvato als neuen Logistikdienstleister entschieden, damit wir in der Lage sind, die für das Wachstumsmanagement erforderlichen Änderungen umzusetzen, und um Unterstützung bei der prozess- und datengesteuerten Organisation zu erhalten.” Arvato überzeugte mit seiner fundierten Automatisierungs- und Prozessexpertise und seiner Bereitschaft, in Automatisierungstechnologie zu investieren, mit der die steigenden Volumina von HARMAN bewältigt werden können. Zudem war der Fulfillment-Dienstleister in der Lage, in gerade einmal vier Monaten die erforderlichen Lagerkapazitäten zu errichten.

Alle Fulfillment-Leistungen für HARMAN werden am Standort Gennep in den Niederlanden erbracht. Dort betreibt Arvato Supply Chain Solutions einen modernen, ca. 165.000 Quadratmeter großen Logistikcampus für verschiedene Kunden aus der High-Tech-, Konsumgüter- und Gesundheitsbranche, auf dem HARMAN International eine Logistikfläche von 26.000 Quadratmetern einnimmt, einschließlich Lagerkapazitäten von derzeit mehr als 20.000 Paletten. “Mit unserer Fulfillment-Lösung für HARMAN erreichen wir derzeit eine Fulfillment-Rate von fast 100 Prozent und sorgen somit sogar zu Spitzenzeiten für zufriedene Kunden”, so Martijn Nielen, Managing Director für die Niederlande bei Arvato Supply Chain Solutions.

Zu diesem Zweck wurden die Prozesse für das B2B- und B2C-Geschäft von HARMAN im Vorhinein analysiert und Automatisierungstechnologie zur Unterstützung der Pick- und Pack-Prozesse installiert, um sowohl das hochvolumige Päckchen-B2B-Geschäft für Einzelhändler in Europa als auch die zunehmenden B2C-Online-Bestellungen von Endkunden zu bedienen. Beispielsweise verwendet Arvato automatische Kartonaufrichtmaschinen für Online-Bestellungen bei HARMAN, um die Kartons zu Beginn des Prozesses automatisch zu falten. Zum Schluss wird eine Scanning-Technologie angewandt, mit der die Höhe der Produkte im Karton gemessen wird. Der Karton wird dann auf die kleinstmögliche Größe zugeschnitten, verschlossen und mit den erforderlichen Adressaufklebern oder Gefahrgutkennzeichnungen (z. B. für Batterien) etikettiert.

Der Zuschnitt der Kartons auf die richtige und kleinstmögliche Größe verringert auch die Versandkosten und führt zu einer positiven Erfahrung für den Endkunden, der das Füllmaterial nicht mehr entsorgen muss. Dies ist auch ein wichtiger Schritt in Richtung einer verbesserten Nachhaltigkeit. Da die Pakete so klein wie möglich sind, ist auch eine bessere Ausnutzung der Transportkapazitäten möglich und wird der durchschnittliche CO2-Fußabdruck pro geliefertem Paket verringert.

Aufgrund der zentralen Lage in Westeuropa in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Logistik-Hotspot Venlo-Venray und einer exzellenten Infrastruktur-Anbindung zeichnet sich Gennep als leistungsstarker Logistikstandort und wichtiges Tor zu Europa aus. “Unser Logistikzentrum kann auch als Zolllager genutzt werden. Hierfür verfügen wir über eigene Lizenzen und eine direkte Schnittstelle zum niederländischen Zoll”, so Martijn Nielen. “Wir beschäftigen vor Ort ein Team mit 25 Mitarbeitern, die unsere Kunden bei allen Zollangelegenheiten unterstützen.” Zudem ist der Standort Gennep TAPA-A-zertifiziert und verfügt über eine Lizenz als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO).

Arvato ist darüber hinaus für ein weitergehendes Kundenwachstum gut aufgestellt. “In Zusammenarbeit mit HARMAN haben wir eine Fulfillment-Lösung konzipiert, die das prognostizierte Wachstum in der Zukunft unterstützen wird”, betont Martijn Nielen.

