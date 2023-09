area30 Löhne 2023: Glänzende Aussichten – Die neuen Geschirrspüler von ORANIER

Die neue Geschirrspüler-Generation von ORANIER, die das Unternehmen auf der area30 in Löhne präsentiert, ist auch in diesem Jahr wieder auf Erfolg programmiert. Innovative, hochwertige Gerätetechnik im mittleren Preissegment ist und bleibt dabei ganz klar der Eckpfeiler einer konsequenten Firmenstrategie.

So verfügen die Geräte, je nach Ausstattung, neben dem unteren Besteckkorb über eine weitere Besteckablage oben, auf der man zum Beispiel Suppenkellen oder Pfannenwender ebenso wie besonders kleines Besteck bequem ablegen kann. Auf diese Weise werden nicht mehr die Wasserarme versehentlich blockiert und es fällt auch nichts mehr aus dem Besteckkorb. Mit 72°C ist das Programm HygienePRO besonders gründlich.

floorLIGHT und AutoOPEN: Spot aus! -Tür auf!

Gastro-Programme sorgen in kürzester Zeit für sauberes und trockenes Geschirr. floorLIGHT, ein auf den Fußboden gerichteter Leuchtpunkt, zeigt durch Erlöschen an, dass der Spülprozess beendet ist. Mit AutoOPEN – der sich nach Programmende selbst öffnenden Tür – verfügt ein Gerät über eine weitere Komfort-Funktion.

Immer das richtige Format

Zwei neue 45er-Modelle, die ORANIER in Löhne präsentiert, glänzen mit diversen Extras und interessanten Ausstattungs-Merkmalen – ganz wie die „Großen“. Sie passen hervorragend in jeden Single-Haushalt und auch überall dort, wo wenig Geschirr anfällt, sind diese platzsparenden Geräte willkommen. Ideal auch im Objektbereich, wenn Appartements oder kleinere Wohnungen komplett ausgestattet werden sollen.

Bei einer großzügigen, offenen Bauweise, wo vielfach Küchen- und Wohnbereich ineinander übergehen, stehen selbstverständlich ebenfalls passende Geräte zur Auswahl: die XL-Modelle. Somit findet sich für die unterschiedlichsten Ansprüche und Anwendungen stets das passende Format. Glänzende Aussichten also – sowohl für den Handel als auch für die Verbraucher.

ORANIER auf der area30: Die neuen Geräte spülen Umsatz in die Kasse

Wer sich als Fachhändler bei ORANIER persönlich über die neuesten Produkt-Highlights und deren Marktpotential informieren möchte, findet dazu jetzt in Löhne die passende Gelegenheit. Das hessische Traditions-Unternehmen präsentiert sich auch in diesem Jahr wieder mit einem umfangreichen Sortiment auf der Ordermesse in Ostwestfalen. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen vom 16. bis 21. September 2023 den Besuchern täglich zwischen 9.00 und 18.00 Uhr am Messestand G 25 gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

Kontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349



http://www.oranier.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.