ARCOTEL Onyx: 12 Jahre Partner des Reeperbahn Festivals

4 Sterne-Superior-Hotel an der Reeperbahn 1A traditionell im Zentrum der Musikszene

Seit nunmehr 12 Jahren gehören das ARCOTEL Onyx und das Reeperbahn Festival untrennbar zusammen. Seit der Eröffnung des 4-Sterne-Superior-Hotels in 2012 dient das Haus mit der nachtschwarzen Fassade und den markanten Bullaugen-Fenstern als Austragungsort der Festival-Konferenz. Der Boardroom, die Suiten und das Frühstückscafe sind in das Programm eingebunden, in den Zimmern schlafen Kooperationspartner und Festivalgäste.

Dank seiner perfekten Lage an der Reeperbahn 1A und dem außergewöhnlichen Design war es schon immer der Place-to-be für Fans von Europas Musikhauptstadt, wo ganzjährig spannende musikalische Acts auf kleinen und großen Bühnen stattfinden. Das Reeperbahn Festival ist fest verankert in der Tradition des ARCOTEL Onyx, das dank der unmittelbaren Nähe zu Schmidts Tivoli Theater, dem STAGE Operettenhaus und vielen führenden Musik-Clubs unterschiedlichster Genres ein fester Bestandteil des musikalischen Lebens auf der Reeperbahn ist. „Für mein Team und mich sind die Wochen und Monate rund um die Veranstaltung immer eine willkommene Herausforderung“ sagt Carl Artmann, ARCOTEL Area General Manager. „Das Reeperbahn Festival ist für uns immer ein absolutes Highlight. Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit zwischen den Teams und die Keyplayer der internationalen Musikszene, die das Festival zu uns ins Haus bringt.“

Die guten Vibes beruhen auf Gegenseitigkeit: „Das ARCOTEL Onyx Hamburg ist für das Reeperbahn Festival ein unverzichtbarer Partner“ sagt Detlef Schwarte, Festivalleiter Reeperbahn Festival. „Durch die enge Zusammenarbeit und die hervorragende Betreuung unserer Gäste und Speaker, insbesondere während der Konferenz, trägt das Hotel maßgeblich zum Erfolg des Festivals bei. Wir schätzen die Professionalität und die zentrale Lage, die unseren Teilnehmer:innenbeste Bedingungen bieten.“ Das Reeperbahn Festival – das weltweit zweitgrößte Musikevent dieser Art – ist gleichsam Bühne für internationale Talente und Diskussionsraum aktueller Entwicklungen der globalen Musikwirtschaft. Es ist Spiegel der pulsierenden Musikszene Hamburgs, so wurden am Rande des Festivals bereits internationale Stars wie Ed Sheeran entdeckt.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer positioniert sich mit derzeit 11 Hotels in Österreich und Deutschland und über 30-jähriger Markterfahrung in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Für Sommer 2024 ist die Eröffnung des vierten Wiener Hotels der Gruppe, dem ARCOTEL AQ im neuen Altan Quartier geplant. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz befindet sich im Bau. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen.

