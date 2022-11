„Arbeitsrecht im Betrieb“ verleiht Deutschen Betriebsräte-Preis 2022

Auszeichnung für Standortsicherung und Investitionszusagen

Der Betriebsrat des Automobilzulieferers Gestamp Griwe Haynrode GmbH erhielt am Donnerstag, 10. November 2022, den Deutschen Betriebsräte-Preis in Gold. Das Gremium wendete sich erfolgreich gegen Schließungspläne und erreichte stattdessen eine Standort- und Beschäftigungssicherung verbunden mit Investitionszusagen.

Seit 2009 würdigt der „Deutsche Betriebsräte-Preis“ vorbildliche Leistungen von Betriebsräten in Deutschland. Schirmherr des Preises ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Initiator die Fachzeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“ aus dem Bund-Verlag, Frankfurt/Main. An der Preisverleihung auf dem „Deutschen Betriebsräte-Tag“ am 10. November in Bonn nahmen rund 800 Gäste in Präsenz teil. Christiane Benner, 2. Vorsitzende der IG Metall, ehrte den Goldpreisträger mit einer Laudatio.

Die Silber-Trophäe verlieh die 8-köpfige Jury dem Betriebsrat der Schön Klinik SE, Neustadt in Holstein. Vor dem Hintergrund eines Betriebsübergangs setzten die betrieblichen Interessenvertreter die Gründung eines Gesamt- und eines Konzernbetriebsrates durch und sicherten so die Mitbestimmung im Unternehmen. Der Betriebsrat der Linde Material Handling GmbH, Aschaffenburg, wurde mit der Auszeichnung in Bronze geehrt. Unter dem Motto „Beschäftigung halten – Zukunft gestalten“ wehrte er sich erfolgreich gegen Outsourcing-Pläne und erzielte eine Beschäftigungsgarantie und umfangreiche Investitionszusagen.

Drei weitere Auszeichnungen gingen an die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Helios Klinik, Sangerhausen (Sonderpreis „Moderne Ausbildung“), Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung von BASF Polyurethanes GmbH, Lemförde (Sonderpreis „Inklusion gestalten“) und den Gesamtbetriebsrat der Evonik Industries AG, Essen (Sonderpreis „Mobiles Arbeiten“).

Nominiert für den „Deutschen Betriebsräte-Preis 2022“ waren zudem die betrieblichen Interessenvertretungen von: Bayer AG, Leverkusen; Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH, Coburg; CARIAD SE, Wolfsburg; Carl Zeiss SMT GmbH, Oberkochen; GKM Großkraftwerk Mannheim AG; Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen.

Der Deutsche Betriebsräte-Preis wird auch im Jahr 2023 ausgelobt. Die Anmeldefrist läuft bis zum 30. April 2023. Ausführliche Informationen zur Jury, zu den Preisträgern und Nominierten sowie zu allen eingereichten Projekten unter

www.deutscherbetriebsraete-preis.de.

Die Bund-Verlag GmbH, 1947 gegründet, ist ein Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht und führender Anbieter von Fachliteratur für Betriebs- und Personalräte. Im Verlag erscheint ein umfangreiches Buch-, Zeitschriften- und Onlineprogramm. Dazu zählt auch die führende Fachzeitschrift für Betriebsräte „Arbeitsrecht im Betrieb“.

Kontakt

Bund-Verlag GmbH

Christof Herrmann

Emil-von-Behring-Str. 14

60439 Frankfurt

069 795010-49

christof.herrmann@bund-verlag.de

http://www.bund-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.