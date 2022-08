AProof® Gesundes Herz von Adversis Pharma aus Leipzig

Genanalyse auf Veranlagung für eine koronare Herzkrankheit mit eigenständiger Probenahme von zu Hause

Im Jahr 2019 starben weltweit 17,9 Millionen Menschen an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das sind 32 % aller Todesfälle – Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind damit die häufigste Todesursache. Die Zahl der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird bis 2030 auf 23,6 Millionen ansteigen.

Die koronare Herzkrankheit (KHK) ist die häufigste Form von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie tritt auf, wenn sich die Arterien, die das Herz mit Blut versorgen, durch die Ablagerung von Plaque verengen oder verhärten. Plaque besteht aus Fett, Cholesterin und anderen Substanzen, die sich im Blut befinden. Die Plaqueablagerung wird auch als Atherosklerose bezeichnet.

Eine KHK lässt sich durch Minimierung von Risikofaktoren verhindern. Risikofaktoren sind ungesunde Lebensweisen wie Tabakkonsum, ungesunde Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel und schädlicher Alkoholkonsum.

Neben diesen modifizierbaren Risikofaktoren sind auch nicht modifizierbare, genetische Faktoren von Bedeutung: Mehr als 200 Gene beeinflussen die Entwicklung einer KHK. Eines der wichtigsten Gene ist hierbei ANRIL (antisense noncoding RNA in the INK4 locus), ein lange nichtkodiertes RNA. ANRIL befindet sich im Locus 9p21. Diese Region wird mit kardiovaskulären Ereignissen assoziiert.

Weiterführende wissenschaftliche Hintergründe zum ANRIL-Gen als kardiovaskulärer Marker finden Sie unter https://aproof.de/herztests-wissenschaftliche-hintergruende

AProof® Gesundes Herz DNA-Test

ANRIL ist an verschiedenen Komponenten des Atheroskleroseprozesses wie vaskulären Endothelzellen, vaskulären glatten Muskelzellen, mononukleären Phagozyten und atherosklerotischen Plaques beteiligt.

Mithilfe von AProof® Gesundes Herz können Veränderungen in der DNA-Sequenz von ANRIL erkannt und damit eine Aussage über genetische Risikofaktoren für eine potenzielle KHK getroffen werden. Die Probenahme für AProof® Gesundes Herz erfolgt selbständig von zu Hause – die Analyse erfolgt im AProof® Labor. Der Kunde/ die Kundin erhält ein Probenahme-Set mit allen Komponenten für die Entnahme einer Blutprobe aus der Fingerkuppe. Die Probe wird kostenfrei (D) an das eigene AProof® Labor zurückgesendet und dort auf das Vorhandensein von fünf KHK-relevanten genetischen Varianten analysiert. Eine humangenetische Beratung (§§ 7, 10 GenDG) durch qualifizierte Fachärzte/Fachärztinnen für Humangenetik vor und/oder nach der Analyse kann zusammen mit dem Probenahme-Set bestellt werden.

Anhand des Analyseergebnisses („geringe Veranlagung“, „durchschnittliche Veranlagung“, „erhöhte Veranlagung“) kann die am besten geeignete Anpassung des Lebensstils geplant werden. Ein gesunder Lebensstil reduziert das KHK-Risiko um bis zu 50%.

Vorteile AProof® Gesundes Herz

– Probenahme zu jeder Zeit selbständig zu Hause

– geringste Blutmengen genügen, Filterpapierkarte statt Blutröhrchen

– hohe Zuverlässigkeit des Tests (Sensitivität und Spezifität von 100%)

– Analyse im eigenen Labor

– Testergebnis durch Fachärzte/Fachärztinnen freigegeben

– Ergebnis in der Regel innerhalb von 5-10 Arbeitstagen nach Probeneingang abrufbar

– Ergebnisabruf online zu jeder Zeit

– Servicehotline für Beratung und Fragen

Methodik der Analyse

Ein Einzelnukleotid-Polymorphismus (single nucleotide polymorphism, SNP) ist eine Variation an einer einzigen Position in einer DNA-Sequenz zwischen Individuen. Wenn mehr als 1 % einer Population nicht das gleiche Nukleotid an einer bestimmten Position in der DNA-Sequenz trägt, kann diese Variation als SNP eingestuft werden.

Polymorphismen im ANRIL-Gen werden mit dem Risiko für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht, so dass ihre Genotypisierung einen Hinweis auf eine genetische Prädisposition für diese Krankheiten geben kann.

Der AProof® Gesundes Herz ist ein Real-Time PCR (Polymerase Chain Reaction)-Test und nutzt die Analysemethode des TaqMan SNP Genotypisierung. Es werden die klinisch relevanten SNPs rs1333049, rs2383207, rs4977574, rs10757278 und rs10757274 im ANRIL-Gen bestimmt. Pro Analyse werden dementsprechend fünf PCR-Tests durchgeführt.

Grenzen der Analyse

Es gibt eine Vielzahl genetischer Varianten, die mit der koronaren Herzkrankheit in Verbindung stehen. Diese DNA-Laboranalyse deckt nicht alle Varianten ab. Das Nichtvorhandensein einer getesteten Variante schließt das Vorhandensein anderer genetischer Varianten, die mit kardiovaskulären Erkrankungen in Verbindung gebracht werden können, nicht aus.

Eine genetische Veranlagung ist nur ein Faktor. KHK-Patienten und Patientinnen weisen in der Regel vier Risikofaktoren auf. Eine Analyse mit AProof® Gesundes Herz ist nicht gleichbedeutend mit einer Diagnose und ersetzt keine ärztliche Konsultation. Der Nachweis einer genetischen Veranlagung für eine koronare Herzerkrankung ermöglicht es, frühzeitig Maßnahmen zu treffen, um herzgesund zu leben.

Über Adversis Pharma

Die Adversis Pharma GmbH ist ein im Jahr 2018 gegründetes Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz im Biotech-Campus „BioCity“ in Leipzig. Adversis Pharma versteht sich als innovativer Dienstleister für die Diagnostik- und Pharmaindustrie, der Testentwicklungen am Markt und seinen Endkunden orientiert und diese mit höchster Priorität verfolgt.

Preis

Der Preis für das Probenahme-Set, die Laboranalyse und das Analyseergebnis als Download beträgt 89,00 EUR inkl. MwSt. – versandkostenfrei (D)

Eine humangenetische Beratung nach §§ 7 und 10 GenDG kann für 60,00 EUR inkl. MwSt. in Anspruch genommen werden.

https://aproof.de/alle-produkte/genetische-analysen/aproof-gesundes-herz-bluttest

